Opozycyjni członkowie komisji śledczej do spraw VAT krytycznie ocenili projekt raportu, przedstawiony w poniedziałek przez Marcina Horałę. To stek kłamstw, półprawd i pomówień - powiedział Zbigniew Konwiński (PO-KO). Opozycja w komisji zapowiada swoją wersję raportu.

- To, co dziś przedstawił przewodniczący Marcin Horała, jest stekiem półprawd, kłamstw i pomówień. Nie miało to nic wspólnego z rzeczywistą oceną tego, co się działo przez osiem lat rządu PO i PSL w ocenie działań z zakresu luki VAT-owskiej - powiedział w poniedziałek na konferencji prasowej Zbigniew Konwiński, członek komisji śledczej, reprezentujący PO-KO.

Odniósł się w ten sposób do projektu raportu komisji śledczej ds. VAT, przedstawionego w poniedziałek przez szefa komisji Marcina Horałę (PiS).

"Kuriozalny" pomysł

Konwiński zarzucił Horale, że ten nie uwzględnił w dokumencie działań podejmowanych przez rząd PO-PSL, by ograniczeń lukę VAT.

- Kiedy PO i PSL wprowadzały działania uszczelniające w roku 2011, 2013 i 2015, PiS tych rozwiązań nie popierał - wskazał Konwiński. Dodał, że PiS stosowało też "obstrukcję parlamentarną dążącą do późniejszego wprowadzenia w życie proponowanych przez ówczesny rząd rozwiązań uszczelniających".



Ocenił, że zawarty w projekcie raportu pomysł postawienia Ewy Kopacz i Donalda Tuska przed Trybunałem Stanu jest "kuriozalny".



Zdaniem posła błędem komisji było nieprzesłuchanie Mariusza Kamińskiego, który był szefem CBA przez część okresu, badanego przez komisję.



Dodał też, że to w 2006 r., kiedy rządził PiS luka VAT-owska była największa, ale ten rok nie był badany przez komisję ds. VAT.

"Teatrzyk polityczny"

Drugi poseł PO-KO Mirosław Pampuch (do komisji rekomendowany przez Nowoczesną) stwierdził, że działania komisji ds. VAT miały służyć "pewnemu teatrzykowi politycznemu, który miał umożliwić wytoczenie najtwardszych armat - postawienie Ewy Kopacz i Donalda Tuska bez żadnych merytorycznych przesłanek".



- Z luką, z wyłudzeniami należy walczyć i rząd PO-PSL to robił, wprowadzając jednolity plik kontrolny, którego efektami chwali się PiS - powiedział Pampuch.



Posłowie zapowiedzieli, że "za kilka dni" zostanie upubliczniona przygotowana przez nich wersja raportu komisji ds. VAT. Dokument ma być uzupełniony o odpowiedź na to, co pojawi się w projekcie raportu przedstawionym przez Marcina Horałę.