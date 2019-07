Walczymy o to, żeby Polacy mieli własność, bowiem mamy tyle wolności, ile własności – mówił w sobotę minister finansów Marian Banaś podczas konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości oraz Zjednoczonej Prawicy w Katowicach. Z kolei wiceszef resortu Leszek Skiba powiedział, że Polacy wzbogacili się w ciągu czterech lat o jedną szóstą. - Cel na kolejne cztery lata to dalszy wzrost zamożności Polaków przy stabilności finansów publicznych - dodał.

Otwierając poświęcony finansom publicznym panel konwencji PiS w Katowicach minister Banaś mówił o zmianach organizacyjnych w służbach skarbowych i utworzeniu Krajowej Administracji Skarbowej w 2017 r. Powiedział, że od tego czasu do budżetu państwa trafiło dodatkowo ponad 100 mld zł. Przypomniał jednocześnie, że luka VAT spadła z 24 proc. do 12 proc. na koniec ub. roku. - To znaczy, że są przed nami kolejne wyzwania i my tym wyzwaniom sprostamy – zapowiedział.

"Będzie jeszcze lepiej"