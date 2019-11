Około tysiąc policjantów więcej niż zwykle ma pojawić się w czwartek na drogach w całej Polsce. Podinspektor Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji poinformował, że więcej patroli będzie w szczególności w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów rowerowych oraz skrzyżowań.

Czwartkowe kontrole są związane z akcją pod kryptonimem "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". W ramach działań w godzinach 6-22 na drogi w całej Polsce wyjedzie około pięć tysięcy policjantów, czyli o około tysiąca więcej niż zwykle.

Kontrole drogowe

Z danych przekazanych przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji wynika, że w tym roku doszło do ponad 5,4 tysiąca wypadków z udziałem pieszych, w których zginęło 600 osób, a ponad 4,9 tysiąca zostało rannych. Dla porównania w tym samym okresie ubiegłego roku doszło do prawie 5,9 tysiąca wypadków, zginęło 618 osób, a prawie 5,4 tysiąca zostało rannych.



Jak poinformował podinspektor Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego KGP, policjanci będą obecni w szczególności w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów rowerowych oraz skrzyżowań, a także w miejscach zidentyfikowanych jako szczególnie niebezpieczne. Kobryś podkreślił, że choć akcja dotyczy niechronionych uczestników ruchu drogowego, to policjanci będą zwracać uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem.



- Piesi to grupa uczestników ruchu drogowego najbardziej zagrożona wypadkami. Na uwagę zasługuje fakt, iż znaczna część zdarzeń związanych z potrąceniem pieszego ma miejsce na przejściach dla nich przeznaczonych, a przecież w swej istocie przejścia dla pieszych powinny gwarantować im bezpieczne przekroczenie jezdni - zauważył Kobryś.

Policja radzi

Policja zwróciła uwagę, że kierowca zbliżając się do przejścia dla pieszych, powinien zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Dodatkowo jeśli skręca w drogę poprzeczną, jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża.



Policjanci zaznaczyli też, że kierowcom zabrania się w szczególności wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim oraz omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.



Komenda Główna Policji apeluje również do niechronionych uczestników ruchu drogowego o rozsądek na drodze oraz używanie elementów odblaskowych, nie tylko poza obszarem zabudowanym, ale na wszystkich nieoświetlonych drogach.



Eksperci zwracają uwagę, że korzystanie z odblasków kilkukrotnie zwiększa widoczność pieszych i rowerzystów, dając kierowcy czas na wyminięcie lub wyhamowanie. "Ponadto, ze względu na porę roku, dni stają się coraz krótsze - wcześniej robi się ciemno. Dlatego też szczególnie w okresie jesienno-zimowym należy zadbać o bycie widocznym na drodze" - podkreśliła policja.