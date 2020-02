W czwartek na drogach w całym kraju jest prowadzona policyjna akcja "Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego". Nadrzędnym celem działań jest troska o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. Kontrole będą prowadzone między innymi z użyciem dronów.

W ramach akcji więcej policji można spodziewać się w miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków z udziałem pieszych i rowerzystów, a więc w pobliżu przejść dla pieszych, przejazdów rowerowych, skrzyżowań i ruchliwych ulic.



- Będziemy obecni przede wszystkim w pobliżu przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych. W szczególności będziemy zwracać uwagę na to, jak zachowują się kierowcy, bo od nich wymagamy więcej niż od pieszych - powiedział podinspektor Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego KGP.



Policja zapowiadała, że w działaniach będzie wykorzystywała między innymi samochody z wideorejestratorami. W niektórych miejscach pojawią się również drony, przy pomocy których policja będzie kontrolowała, czy kierowcy poruszają się na drogach zgodnie z przepisami. W ten sposób będą między innymi sprawdzać, czy kierowcy ustępują pierwszeństwa pieszym na przejściach.



- Ostatnie tego typu akcje prowadzone w województwie świętokrzyskim pokazują, że dron skutecznie może wychwycić tego typu zachowanie. Ono jest rejestrowane, zaś kierowca jest w jak najbliższym położeniu od miejsca popełnienia wykroczenia zatrzymywany i rozliczany za to zachowanie - zaznaczył Kobryś.

