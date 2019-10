Odtwórz: Nowe propozycje w sprawie dopłat do zakupu aut

Ponad 200 nowych miejsc pracy powstanie w Koninie w województwie wielkopolskim. W 2021 roku ma ruszyć zakład wytwarzający zaawansowane materiały do baterii dla aut elektrycznych.

W piątek wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann przekazał inwestorowi, brytyjskiej firmie Johnson Matthey, decyzję o rządowej dotacji na budowę zakładu w wysokości około 42 milionów złotych.

Szacowana wartość nakładów inwestycyjnych sięga 1 miliard złotych.

"Nowe inwestycje potrzebne są jak tlen"

- Temu subregionowi nowe inwestycje potrzebne są jak tlen. Wiążą się też z nimi nowe, stabilne miejsca pracy. Działalność tego zakładu znakomicie wpisuje się w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju premiera Mateusza Morawieckiego; to jest elektromobilność, najwyższe technologie, nowoczesność - powiedział Hoffmann.



"Największa inwestycja infrastrukturalna po 1989 roku" zakończona W czwartek zakończono budowę 5 i 6 bloku elektrowni w Opolu o łącznej mocy 1800... zobacz więcej » Jak powiedział w imieniu Johnson Matthey dyrektor zakładu tej firmy w Gliwicach Ben Miller, inwestor rozszerza swoją działalność w Polsce. W Gliwicach wytwarzane są katalizatory do samochodów spalinowych.



- Nasza fabryka w Koninie będzie innowacyjnym zakładem. Odbywać się w nim będzie pierwsza na skalę komercyjną produkcja eLNO – substancji chemicznej niezbędnej do baterii dla samochodów elektrycznych. Wydajność zakładu wynosić będzie 10 tysięcy ton eLNO rocznie - wyjaśnił Ben Miller.



Zatrudnienie w nowej fabryce w pierwszej fazie wyniesie około 200 osób, w następnych latach będzie sukcesywnie zwiększane. Na razie nie wiadomo, kiedy rozpocznie się realizacja inwestycji w Wielkopolsce.

Milion aut

Na koniec czerwca br. w Polsce zarejestrowanych było łącznie 3645 elektrycznych samochodów osobowych. Tymczasem - jak pisał pod koniec czerwca Konkret24 - w rządowym Planie Rozwoju Elektromobilności, przyjętym wiosną 2017 roku, znalazł się zapis o pojawieniu się w Polsce miliona aut elektrycznych do 2025 roku.

Rząd jednak wycofał się z tej zapowiedzi. Nowa strategia zrównoważonego rozwoju transportu, przyjęta pod koniec września br., zakłada, że flota samochodów elektrycznych i hybrydowych "w roku 2030 może osiągnąć ponad 600 tysięcy sztuk".

Miliarder wycofuje się z prac nad "elektrykami". "Nieopłacalne" Brytyjski miliarder James Dyson, wynalazca i właściciel firmy produkującej bezwo... zobacz więcej » Według informacji Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Samochodów (ACEA) w 2018 roku w Polsce zarejestrowano 1324 nowe samochody elektryczne. To zaledwie 0,44 procent wszystkich zarejestrowanych w tym czasie samochodów elektrycznych w Unii Europejskiej.

ACEA wskazuje, że w 2018 roku w Unii sprzedano ponad 300 tysięcy osobowych pojazdów elektrycznych. Najwięcej - w Niemczech - ponad 67,5 tysiąca, w Wielkiej Brytanii - prawie 60 tysięcy i we Francji - ponad 45 tysięcy. W Norwegii - będącej europejskim liderem elektromobilności, zarejestrowano niemal 73 tysiące aut na prąd.

O firmie

Notowana na londyńskiej giełdzie grupa Johnson Matthey działa od ponad 200 lat. Specjalizuje się w produkcji zaawansowanych materiałów chemicznych i dostarczaniu rozwiązań technologicznych głównie do sektorów: chemicznego, paliwowego, farmaceutycznego, medycznego, recyklingu, ochrony środowiska oraz motoryzacyjnego.

Posiada swoje placówki w ponad 30 krajach oraz zatrudnia ponad 14 tysięcy pracowników. Jest obecna w Europie, Ameryce Północnej i Azji. Obroty grupy kształtują się na poziomie 14 miliardów funtów.