- Możemy nawet już w tej chwili pojechać na urlop i zapomnieć o tym, że w ogóle jakieś zeznanie podatkowe musimy składać – powiedział w TVN24 Grzegorz Baran z Kancelarii Baran & Pluta.

Od 2019 roku, obok funkcjonujących dotąd sposobów składania zeznań podatkowych przez podatnika, czyli w postaci papierowej lub elektronicznej za pośrednictwem systemu e-deklaracje, pojawi się nowa forma rozliczenia podatkowego, polegająca na wypełnieniu zeznania podatkowego przez Krajową Administrację Skarbową bez konieczności składania wniosku przez podatnika.

Z wypełnionym przez KAS zeznaniem podatnik będzie mógł się zapoznać na Portalu Podatkowym od 15 lutego. Możliwość rocznego rozliczenia PIT dotyczyć będzie podatników rozliczających się: indywidualnie; wspólnie z małżonkiem; w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci

Przygotowane przez KAS zeznanie podatkowe będzie można zweryfikować i zaakceptować bez zmian, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT. W przypadku zeznań PIT-37 i PIT-38 można nic nie robić – wtedy z upływem terminu do składania zeznań rocznych, zeznanie przygotowane przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT.

"Nie musimy nic robić"

Jak zaznaczył Grzegorz Baran "jest to pierwszy rok, kiedy mamy taką możliwość, że fiskus przygotuje za nas zeznanie podatkowe" - Dopiero zobaczymy, czy taki sposób rozliczania sprawi jakieś problemy. Wydaje mi się, że nie powinien. W zasadzie nie musimy nawet nic robić, jeżeli nasze dochody nie przekraczają pierwszego progu podatkowego – wyjaśniał.

- Jeśli w zeszłym roku rozliczaliśmy ulgę na dzieci, to fiskus już wie, że te dzieci mamy i wie, że ta ulga nam przysługuje. Ta ulga również w zeznaniu podatkowym przygotowanym przez administrację skarbową powinna się znaleźć – mówił.

- Natomiast jeżeli przekazaliśmy na przykład jakąś darowiznę w określonej wysokości i chcemy ją odliczyć od dochodu, to powinniśmy oczywiście wejść na portal podatnika, na przygotowane zeznanie. Jeżeli tego odliczenia tam nie ma, to oczywiście możemy je ująć, zatwierdzić nasze zeznanie podatkowe i w ten sposób skorzystamy z tego rozliczenia – dodał.

Jeden procent podatku

Grzegorz Baran przypomniał, że "to samo dotyczy przekazania jednego procenta podatku na organizację pożytku publicznego". - Mogło się tak zdarzyć, że w zeszłym roku przekazywaliśmy na organizację "x", a w tym roku chcemy to zmienić. Też mamy taką możliwość, czyli wchodzimy na nasze zeznanie podatkowe przygotowane przez administrację na portalu podatkowym, zmieniamy organizację pożytku publicznego – powiedział.

Grzegorz Baran przypomniał, że "mamy na to czas do 30 kwietnia".

- Im szybciej to zeznanie podatkowe zaakceptujemy, a wiemy, że mamy nadpłatę podatkową, tym lepiej dla nas. Zwrot podatku z zeznania podatkowego złożonego w formie elektronicznej jest w ciągu 45, a nie 90 dni – podsumował.