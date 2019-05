Przedstawiciele świata biznesu, polityki, administracji i nauki, a także infulencerzy społeczni spotkali się w Krakowie na czwartej edycji Kongresu Impact. Rozmawiali o bieżących wyzwaniach w kreowaniu nowoczesnej gospodarki i omawiali takie tematy jak sztuczna inteligencja, nowe technologie, cyfryzacja czy innowacje.

We wtorek, podczas pierwszego dnia krakowskiej konferencji mowa była m.in. o perspektywach zastosowania na szeroką skalę sztucznej inteligencji, wzmocnieniu konkurencyjności UE np. poprzez rozwój przemysłu bateryjnego oraz o konieczności zmiany modelu energetycznego w oparciu o nowe technologie.

W krwiobiegu globalnej gospodarki

W środę jednym z tematów był program Start in Poland czyli pakiet instrumentów dla innowacyjnych firm. Jak oceniła minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz "system startupowy w Polsce jest wyróżniającym w Europie". - Możemy powiedzieć, że wykonaliśmy zadanie, my zrobiliśmy ramy prawne, a fundusze i startupy zdały egzamin - wyjaśniała.

Przedsiębiorcy bez prawa do błędu Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz przekonywała kolegów... zobacz więcej » Zaznaczyła, że w 2017 roku najwyższa wartość inwestycji w tym segmencie w Europie środkowej przypadła na inwestycje w Polsce. - Polska znajduje się na ścieżce, w krwiobiegu globalnej gospodarki. Ci co inwestują w najciekawsze fundusze na świecie, inwestują dzisiaj w Polsce - oceniła szefowa resortu przedsiębiorczości.

Minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński podczas prezentacji rezultatów funkcjonowania instytucji PFR Ventures, która zajmuje się organizacją finansowania startupów w Polsce, zaznaczył, że w tej perspektywie finansowej UE na wsparcie startupów będzie przeznaczone w naszym kraju około 4,5 mld zł, z czego 2,7 mld zł stanowią środki publiczne, a 1,8 mld zł - wkład sektora prywatnego.

- To jest największy program wsparcia dla startupów w tej części Europy. Zauważają to organizacje międzynarodowe (…). Niewątpliwie staliśmy się atrakcyjnym rynkiem i zaczynamy przyciągać startupy z całego regionu, a czasem nawet świata i to chcielibyśmy czynić - mówił minister podczas krakowskiej konferencji.



Jak zapowiedział, działania związane ze wspieraniem rozwoju młodych firm technologicznych pozostaną priorytetem rządu na kolejną perspektywę finansową UE. - Pieniędzy na ten obszar będzie więcej, bo jeśli chcemy żeby gospodarka była bardziej konkurencyjna, musimy wspierać innowacje, to jest szansa szczególnie dla młodego społeczeństwa - zaznaczył minister.

W Impact'19 wziął również udział Maciej Maciejowski, członek zarządu TVN Discovery Polska. Jak mówił TVN Discovery Polska jest "potęgą jeżeli chodzi o dostarczanie informacji i rozrywki".

- Dla nas dostęp przez internet do naszych treści czy w modelu subskrypcyjnym czy w modelu reklamowym jest bardzo ważny. My musimy zapewnić, żeby ludzie chcieli i wracali na nasze platformy. To jest też robota przed ludźmi obecnymi w Krakowie. Jest tutaj mnóstwo firm informatycznych, które dla nas te rozwiązania dostarczają - dodał.