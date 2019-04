960 milionów euro - tyle środków popłynie z Brukseli na finansowanie 11 projektów w Polsce. Wśród nich znalazły się inwestycje drogowe, jak droga ekspresowa S7 z Warszawy do Grójca, autostrada A2 między Warszawą a Mińskiem Mazowieckim. O swojej decyzji Komisja Europejska poinformowała we wtorek.

Pakiet ogłoszony przez Komisję Europejską obejmuje 10 państw członkowskich i 25 inwestycji. Poza Polską chodzi o: Bułgarię, Czechy, Grecję, Maltę, Niemcy, Portugalię, Rumunię, Węgry i Włochy.



- Każdy z tych 25 projektów ilustruje, w jaki sposób UE działa, aby poprawić codzienne życie naszych obywateli, na przykład przez zapewnienie lepszej jakości wody pitnej, szybszego transportu kolejowego czy dostępu do nowoczesnych szpitali - mówiła na konferencji prasowej w Brukseli komisarz do spraw polityki regionalnej Corina Cretu.

UE sfinansuje projekty w Polsce

W przypadku Polski decyzja dotyczy projektów związanych z poprawą opieki zdrowotnej oraz infrastruktury wodnej, kolejowej i drogowej. - W Polsce mamy ważne projekty drogowe, pogłębienie podejścia dla promów w Porcie Gdynia, budowę siedmiu dróg ekspresowych, w tym sekcji Warszawa - Grójec - wyliczała Cretu.



500 plus dla kierowców. Sprawdź, które drogi mają zostać otwarte Około 500 kilometrów nowych dróg planuje oddać do ruchu w tym roku Generalna Dyr... zobacz więcej » Z informacji przekazanych przez Komisję wynika, że fundusze polityki spójności sfinansują budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Warszawa–Grójec (129 milionów euro), autostrady A2 na odcinku między południową obwodnicą Warszawy a Mińskiem Mazowieckim (ponad 78 milionów euro), odcinka drogi ekspresowej S3 na Dolnym Śląsku prowadzącego do granicy czeskiej (105 milionów euro) oraz odcinka obwodnicy Olsztyna (87 milionów euro). Wszystkie te projekty wchodzą w skład transeuropejskiej sieci transportowej.



Ponadto UE przeznaczy 61 milionów euro na nowy sprzęt do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Beneficjentami tej inwestycji będzie ponad 3,3 miliona mieszkańców województwa małopolskiego. Komisja zdecydowała też, że wesprze kwotą 56 milionów euro budowę nowego kompleksu szpitalnego mieszczącego Wielkopolskie Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu. Inwestycja, która ma scentralizować usługi opieki zdrowotnej w tym regionie, będzie wymagać rozbudowy infrastruktury i zakupu nowego sprzętu. Centrum ma prowadzić szpitalny oddział ratunkowy dla dzieci; powiększy też swoje oddziały ortopedii, traumatologii i rehabilitacji.



Komisja podała, że wesprze kwotą 126 milionów euro budowę Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej łączącej główne miasta województwa zachodniopomorskiego, w tym Stargard, Police i Gryfino. Z nowych połączeń będzie mogło korzystać 687 tysięcy mieszkańców tych ośrodków.



Z kolei 39 milionów euro ma pomóc w zakupie 16 elektrycznych pociągów, które będą jeździć w aglomeracji warszawskiej. Blisko 58 mln euro z unijnej kasy ma pójść na modernizację 152 wagonów pasażerskich i zakup 20 lokomotyw elektrycznych, które będą eksploatowane na trasach krajowych obsługiwanych przez PKP Intercity.



Z komunikatu KE wynika ponadto, że wsparte zostaną inwestycje nakierowane na zwiększenie bezpieczeństwa operacji w Porcie Gdańsk (modernizację układu falochronów). Na ten cel ma zostać przeznaczone 155 milionów euro z budżetu UE. Z kolei na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu w Porcie Gdynia (rozbudowę i modernizację nabrzeża i budowli hydrotechnicznych) ma iść blisko 65 milionów euro.

Łączna wartość 11 polskich projektów wynosi 2,8 miliarda euro, z czego blisko 960 milionów zostanie sfinansowane przez Komisję Europejską.



Cretu poinformowała, że w obecnej perspektywie finansowej zatwierdziła 258 dużych projektów infrastrukturalnych, na które przeznaczono 32 miliardów euro z funduszy UE (to połowa ich łącznej wartości). Duże projekty infrastrukturalne to projekty, w które inwestowane jest z funduszy polityki spójności ponad 50 milionów euro (75 milionów w przypadku projektów transportowych). Ze względu na ich skalę, podlegają one ocenie Komisji, która wydaje następnie decyzję w ich sprawie.