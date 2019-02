Kierowcy mogą już korzystać z 9-kilometrowego odcinka obwodnicy Olsztyna na drodze ekspresowej S51 od węzła Jaroty do węzła Olsztyn Wschód.

Odcinek udostępniony w piątek stanowi część część południowej obwodnicy Olsztyna realizowanej w ramach drogi ekspresowej S51. Jego wykonawcą jest firma Budimex.

W ramach inwestycji stworzono trzy węzły drogowe - Jaroty, Pieczewo oraz Olsztyn Wschód. Największym wyzwaniem inżynieryjnym był 138-metrowy most na rzece Łynie, który był budowany na grząskim terenie.

Obwodnica Olsztyna

Prace trwają jeszcze na pozostałym pięciokilometrowym odcinku od węzła Jaroty w kierunku zachodnim. Zostanie on oddany do ruchu do lipca 2019 roku.

Czy będzie taniej? Prognozy cen paliw na luty Analitycy portalu e-pertol prognozują nieznaczne obniżki na stacjach paliw, nato... zobacz więcej » Po zakończeniu prac na tym odcinku przejezdna będzie już cała obwodnica Olsztyna o długości 34 km.

"W docelowym układzie nowa droga poprawi układ drogowy i warunki transportowe Olsztyna i okolic. Umożliwi eliminację znaczącej części ciężkiego ruchu z zatłoczonego centrum miasta oraz obsługę ruchu tranzytowego. Obwodnica zwiększy atrakcyjność turystyczną regionu i umożliwi szybszy rozwój gospodarczy" - czytamy w komunikacie Ministerstwa Infrastruktury.

Inwestycja realizowana jest w systemie "Projektuj i buduj".

Całkowita wartość inwestycji wynosi 1,16 mld zł brutto, z czego około 533 mln zł stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej. Prace związane z budową obwodnicy Olsztyna rozpoczęły się w lipcu 2016 roku.