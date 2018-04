Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało trzy osoby w śledztwie związanym z Agencją Rozwoju Przemysłu - byłego wiceprezesa Urzędu Dozoru Technicznego, policjanta oraz specjalistkę od pozyskiwania dotacji.

Jak poinformowało CBA w trakcie wielowątkowego śledztwa zgromadzono materiał dowodowy dotyczący popełnienia przestępstw polegających na powoływaniu się na wpływy, wyłudzenia dofinansowania stanowiącego mienie wielkiej wartości, podjęcia się pośrednictwa w załatwieniu spraw w instytucjach dysponujących środkami publicznymi, składania obietnic udzielania korzyści majątkowych i przyjęcia takich obietnic, przekroczenia uprawnień i bezprawnego ujawniania przez funkcjonariusza informacji oraz wręczenia i przyjęcia łapówek.

Łapówka za umorzenie kar

CBA zatrzymało byłego wiceministra finansów w rządach PO-PSL W czwartek rano zatrzymany został były wiceminister finansów i szef Służby Celne... zobacz więcej » Według ustaleń agentów były policjant powoływał się na wpływy w lokalnej prokuraturze. Za pieniądze miał załatwić korzystne rozstrzygnięcie śledztwa w sprawie karnej. Specjalistka w dziedzinie pozyskiwania dotacji pracowała dla firmy, która przedłożyła w Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości poświadczające nieprawdę dokumenty dotyczące sfinansowania projektu o wartości 15 mln zł. Kobieta miała brać czynny, kluczowy udział w wytworzeniu tej dokumentacji.



CBA ustaliło, że były wiceprezes (2012-2016) Urzędu Dozoru Technicznego przyjął korzyść majątkową w postaci wysokiego stanowiska w prywatnej spółce - tuż po zwolnieniu z UDT został wiceprezesem jednej z czołowych polskich firm teleinformatycznych. Samego prezesa tej spółki agenci CBA zatrzymali już w wcześniej w tym śledztwie, ale w innym wątku.

W zamian za stanowisko były wiceprezes UDT miał powoływać się na wpływy i podjąć się załatwienia sprawy na korzyść spółki - umorzenia ok. 50 mln zł kar umownych naliczonych przez GITD w związku z umową na montaż w pojazdach inspektoratu mobilnych urządzeń rejestrujących.

O zatrzymaniu przez CBA byłego wiceprezesa Urzędu Dozoru Technicznego, jako pierwsze poinformowało RMF FM.

Początek sprawy

Do pierwszych zatrzymań w tym śledztwie doszło w maju 2016 r. Zatrzymano wówczas byłą wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu Patrycję Z., prezesa giełdowej firmy teleinformatycznej, Wojciecha W. oraz 4 inne osoby. Sprawa miała związek z przyjmowaniem i wręczaniem korzyści majątkowych oraz tzw. praniem brudnych pieniędzy w latach 2014 i 2015.