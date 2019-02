Na miesiąc przed wydaniem nowych dokumentów w 34 urzędach miast i gmin testowane są e-dowody. Jak twierdzi Ministerstwo Cyfryzacji próby do tej pory przebiegają pomyślnie.

W testach wzieli udział urzędnicy, którzy sprawdzali działanie e-dowodu w warunkach rzeczywistych. Składali wniosek, wydawali dokument i testowali inne procesy związane z użyciem dowodu osobistego z warstwą elektroniczną.

Testowe e-dowody zjechały z taśmy. Nowe dokumenty jeszcze w tym roku Zakończyły się testy personalizacji blankietów e-dowodu - poinformowało MSWiA. N... zobacz więcej » Testy e-dowodów do tej pory były przeprowadzone między innymi w Białymstoku, Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Lublinie, Krakowie, Wrocławiu, Olsztynie, Rzeszowie czy Zielnej Górze. Ministerstwo potwierdza, że jak na razie wszystkie próby przebiegały poprawnie i zgodnie z założeniami, a urzędnicy nie mieli problemów z nowymi dokumentami.

- Przed wydaniem pierwszych e-dowodów sprawdzamy działanie dokumentu w realnych warunkach, w jakich będzie używany - mówi Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji.

Rewolucja od marca

O e-dowody Polacy będą mogli się ubiegać od 4 marca. Nowy dowód będzie z wyglądu podobny do obecnego, wewnątrz będzie jednak znajdował się chip, w którego pamięci znajdą się m.in. dane identyfikacyjne umieszczone w warstwie graficznej, w tym zdjęcie biometryczne. Samo użycie nowych dowodów będzie podobne do dokonywania płatności zbliżeniowych w sklepie. Osoby, które nie będą chciały jednak korzystać z funkcjonalności warstwy elektronicznej, będą mogły wykorzystywać e-dowód dokładnie tak, jak dokument bez warstwy.

Według ministerstwa e-dowód ma być bezpiecznym i bezpłatnym narzędziem do komunikacji elektronicznej z administracją, służbą zdrowia i podmiotami komercyjnymi. Dokument w sposób jednoznaczny będzie potwierdzał tożsamość obywatela. Ma służyć do jego uwierzytelnienia w e-usługach administracji publicznej i do podpisywania dokumentów elektronicznych.

Wymiana obecnych dowodów ma potrwać do 2029. Dotychczasowe dokumenty zachowują ważność. Dowody z warstwą elektroniczną będą stopniowo zastępować dotychczasowe dowody.

Realizacja e-dowodu to kontynuacja nieukończonego w pierwotnym terminie projektu pl.ID, zapoczątkowanego w 2008 roku.