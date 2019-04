Zakładamy ponad 10-procentową stopę zwrotu z inwestycji w spółce Polskie Koleje Linowe - ocenił prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys. Transakcja finansowana jest głównie przez konsorcjum banków, a środki zaangażowane przez fundusz infrastrukturalny PFR to 176,7 miliona złotych. Łączna wartość nabywanych akcji PKL wyniosła 417,3 miliona złotych.

W poniedziałek zarząd PKL poinformował, że Fundusz FIZAN zapłacił 176,7 miliona złotych za 99,77 procent akcji Polskich Kolei Linowych, do których należą, między innymi kolejki linowe na Kasprowy Wierch czy Gubałówkę. Resztę akcji mają podhalańskie samorządy na czele z Zakopanem.

Fundusz FIZAN koncentruje się na inwestycjach w sektorze przemysłowym. Częścią jego portfela inwestycyjnego zarządza Polski Fundusz Rozwoju.

Polskie Koleje Linowe w polskich rękach

Cena transakcji została przekazana do publicznej wiadomości na wniosek Polskiego Funduszu Rozwoju. - PFR ze względu na obowiązującą klauzulę poufności oraz samą strukturę transakcji nie mógł tego wcześniej zrobić - wyjaśnił w poniedziałek Paweł Borys.



Szef PFR dodał, że inwestycję w sprawie PKL zawarto "na bardzo atrakcyjnych dla PFR warunkach".



- Spółka ma wysokie i rosnące wyniki finansowe w kwocie ponad 50 milionów złotych zysku EBITDA rocznie. Przy wycenie spółki na poziomie 417 milionów złotych, wysoka rentowność zapewnia zwrot z inwestycji w ciągu około siedmiu lat - przekazał.



Zielone światło dla przejęcia kolejki na Kasprowy Wierch Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał zgodę na transakcję przejęcia Pols... zobacz więcej » Jak dodał, "transakcja finansowana jest głównie przez konsorcjum banków, a środki zaangażowane przez fundusz infrastrukturalny PFR to znacznie mniejsza kwota wynosząca 176,7 miliona złotych". Oznacza to, że konsorcjum banków przeznaczyło na transakcję 240,6 miliona złotych.

- Zakładamy ponad 10-procentową stopę zwrotu z inwestycji w PKL - ocenił Paweł Borys.

Transakcja zakupu PKL została ogłoszona prze Polski Fundusz Rozwoju w październiku ubiegłego roku. Po uzyskaniu zgody od UOKiK-u, transakcja została sfinalizowana 19 grudnia 2018 roku.

Kolejka na Kasprowy Wierch

W 2013 roku w efekcie prywatyzacji akcje PKL kupiła spółka Polskie Koleje Górskie (PKG), powołana do tego celu przez cztery samorządy podhalańskie. Pieniądze na zakup, czyli 215 milionów złotych, zapewnił fundusz inwestycyjny Mid Europa Partners. Następnie fundusz przekazał swoje akcje specjalnie powołanej do tego celu spółce Altura, zarejestrowanej w Luksemburgu.



Odkupienie PKL przez państwową spółkę ogłosił w październiku ubiegłego roku na Kasprowym Wierchu premier Mateusz Morawiecki.



Głównym przedmiotem działalności Grupy PKL są usługi przewozowe kolejami linowymi i wyciągami narciarskimi, a także świadczenie usług gastronomicznych i hotelarskich. Do PKL należy siedem stacji narciarsko - turystycznych w Tatrach i Beskidach, z których najbardziej znane to Kasprowy Wierch i Gubałówka w Zakopanem, a także Jaworzyna Krynicka w Krynicy-Zdroju czy Palenica w Szczawnicy.



Polski Fundusz Rozwoju jest spółką Skarbu Państwa. PFR pełni rolę inwestora kapitałowego w celu długoterminowego finansowania dla rentownych projektów, realizowanych w sektorach energetyki, węglowodorów, transportu, infrastruktury samorządowej, infrastruktury przemysłowej oraz infrastruktury telekomunikacyjnej.