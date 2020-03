Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o transporcie kolejowym, która wprowadza Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej plus. - Sprawna komunikacja zaczyna być w Polsce faktem - powiedział prezydent.

Dzięki noweli uruchomiony zostanie program Kolej plus, którego głównym celem jest walka z wykluczeniem komunikacyjnym.

Prezydent podpisał ustawę na peronie dworca kolejowego w miejscowości Końskie w województwie świętokrzyskim. - Jest program Kolej plus i jest ustawa, dzięki której ten program będzie mógł być wdrażany. (...) Rusza program Kolej Plus, także tutaj Końskich - powiedział Duda.



- Cieszę się, że jesteśmy w województwie świętokrzyskim i właśnie tutaj czynimy pierwsze kroki, aby wykluczenie komunikacyjne tego miasta wymazać raz na zawsze z mapy, rysując na powrót linię kolejową - dodał prezydent.

Połączenia kolejowe

Źródło: PAP/Piotr Polak Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą program Kolej plus Prezydent przypomniał, że w Polsce likwidowano połączenia kolejowe i autobusowe. - To powodowało ubożenie dużych obszarów kraju. Podjęliśmy działania, które zatrzymały i odwróciły ten proces - powiedział Andrzej Duda.

- Liczę, że dzięki temu wiele miejsc, które są dziś komunikacyjnie wykluczone, odzyska swoją dawną świetność - dodał.

Prezydent powiedział, że wartość programu Kolej plus do roku 2028 wyniesie 6,5 miliarda złotych. Środki na odbudowę lokalnych połączeń kolejowych będą pochodziły zarówno z budżetu państwa, jak i z samorządów.



- Mam nadzieję, że wiele miast dzięki temu odzyska swoje możliwości, a przede wszystkim wielu ludzi odzyska swoje możliwości komunikacyjne. Co najmniej 20 miast średniej wielkości, powyżej 10 tysięcy mieszkańców otrzyma połączenia kolejowe, których do tej pory nie miało. Jest to mam nadzieję kierunek (...) w którym mam nadzieję, że nadal będziemy podążali - stwierdził prezydent.



Jak wcześniej zapowiedział resort infrastruktury, dzięki nowym przepisom w początkowym etapie przywrócone zostaną połączenia kolejowe do 20 miejscowości, między innymi do Jastrzębia-Zdroju, Sokołowa Podlaskiego czy Włodawy.

Kolej plus

Rząd przyjął projekt program Kolej plus na początku grudnia 2019 roku. Program skierowany jest do miejscowości o populacji powyżej 10 tysięcy mieszkańców bez dostępu do transportu kolejowego. Projekty w ramach programu Kolej plus będą realizowane przez spółkę PKP PLK we współpracy z samorządami.



Nowelizacja ustawy przewiduje, że tereny kolejowe, które obecnie są niewykorzystywane, zostaną przywrócone do ponownego użytku na cele transportowe. Możliwe będzie przekazywanie linii kolejowych do nieodpłatnego korzystania przez samorządy. Ponadto ograniczona zostanie likwidacja linii kolejowych. "Będzie to możliwe pod warunkiem uzyskania zgody ministra infrastruktury" - wskazał resort w komunikacie.



Zgodnie z programem wojewódzkie przewozy pasażerskie zostaną wsparte także za granicą województwa. Jak podał resort, samorządy województw będą mogły realizować przewozy kolejowe dalej niż do najbliższej stacji za granicą województwa. Według MI, "przyczyni się to do poprawy komunikacji na terenach pozbawionych obecnie dogodnych połączeń kolejowych".



Budżet programu Kolej Plus szacowany jest na ponad 6,5 miliarda złotych. Dofinansowanie z programu wyniesie ponad 5,5 miliarda złotych, natomiast wkład jednostek samorządu terytorialnego to około 1 miliard złotych.