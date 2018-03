Odtwórz: Program Rodzina 500 plus. W co zainwestować pieniądze?

Instytut Badań Strukturalnych przyjrzał się jak 500 plus wpłynęło na sytuację kobiet na rynku pracy. Z najnowszej analizy wynika, że 103 tysiące kobiet z rodzin, które pobierały świadczenie było nieaktywnych zawodowo.

Eksperci IBS sprawdzali w jaki sposób zachowywały się kobiety na rynku pracy przed i po wprowadzeniu programu Rodzina 500 plus. Z przeprowadzonych analiz wynika, że od kiedy państwo zaczęło wypłacać świadczenie aktywność zawodowo matek zmalała.

Matki rezygnują z pracy

Jak już wcześniej informowaliśmy, w drugiej połowie 2016 roku przestało pracować lub szukać pracy nawet 55 tys. kobiet.

Z najnowszych danych wynika, że od lipca 2016 roku do czerwca 2017 roku decyzję o wycofaniu się z rynku pracy podjęło już 103 tys. kobiet – informuje „Gazeta Wyborcza”. Pensje za duże na 500 plus. Rodziny muszą zwracać pieniądze Setki rodzin w całej Polsce pobierających 500 plus muszą zwrócić otrzymane z gmi... zobacz więcej »

„Gdyby nie 500 plus wskaźnik zatrudnienia kobiet z dziećmi byłby o 2 do 3 punktów procentowych wyższy – wskazuje, cytowana przez „Dziennik Gazetę Prawną”, dr Iga Magda z Instytutu Badan Strukturalnych.

Wpływ 500 plus na aktywność zawodową kobiet widać najsilniej wśród kobiet słabo wykształconych i mieszkających w mniejszych miastach (od 20 do 100 tys. mieszkańców).

Pensja nie równoważy kosztów

Dlaczego kobiety odchodzą z pracy?

„Decyzje te najczęściej są racjonalne ekonomicznie. Grupie kobiet nie opłaca się podejmować pracy, najczęściej za minimalną pensję. To za mało w porównaniu do kosztów podjęcia zatrudnienia, zwłaszcza kiedy mówimy o matkach małych dzieci, co często wiąże się z opłaceniem opieki nad dziećmi. Takie kobiety stają przed wyborem, dojeżdżać do pracy np. 30 kilometrów w sytuacji, kiedy w rodzinnej miejscowości nie ma żłobka, a babcia jest coraz starsza i coraz trudniej jej zaopiekować się dzieckiem. Pensja często nie równoważy tych kosztów. Wyniki naszych badań pokazują, że decyzję o odejściu z rynku pracy podjęły przede wszystkim kobiety słabiej wykształcone i gorzej zarabiające – mówiła nam w listopadzie ubiegłego roku Iga Magda z Instytutu Badań Strukturalnych.

Najnowsze dane potwierdzają tę zależność. Porównując nowe dane z poprzednimi wynikami badań, okazało się, że efekt dezaktywizacji zaczął występować również wśród samotnych matek, a nie tylko wśród kobiet pozostających w związkach.

Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że świadczenie 500 plus pobiera 2,7 mln rodzin.