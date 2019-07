Wzrost pensji Polaków, zniesienie zakazu handlu w niedziele oraz wypłata trzynastej emerytury w kolejnych latach. To tylko niektóre obietnice wyborcze Koalicji Obywatelskiej, o których mówił Grzegorz Schetyna, przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

- W najbliższych wyborach parlamentarnych chcemy ponownie dotrzeć do wyborców, przedstawić jasny plan polityczny, który sprawi, że Polakom będzie się żyło lepiej, jasno argumentować, że warto pójść na wybory i dlaczego warto zagłosować na Koalicję Obywatelską - mówił Grzegorz Schetyna w swoim sobotnim wystąpieniu podczas Forum Programowego Koalicji Obywatelskiej.

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej przedstawił "sześć głównych zmian, których Polska pilnie potrzebuje, a Polacy ich się domagają".

Pensje Polaków

Schetyna mówił, że jedną z kluczowych i oczekiwanych przez Polaków zmian są wyższe pensje. - Niech państwo wreszcie zacznie szanować człowieka, który pracuje, nie można tylko bez końca dokładać mu ciężarów, nie może być jedynym, który nie skorzysta ze światowej koniunktury gospodarczej. To jest właśnie ten moment, w którym powinny urosnąć pensje - powiedział.



"Wyższe zarobki, niższe podatki". Szczegóły planu opozycji Obniżenie podatków i składek łącznie do 35 procent, premia za aktywność dla zara... zobacz więcej » - Gwarantuję, że ci, którzy zarabiają mniej niż 4,5 tysiąca złotych brutto dostaną dodatkową premię za aktywność i za pracę. I to jest inwestycja przede wszystkim w młodych ludzi, dodatkowo przygotujemy dla nich, dla młodych, specjalny pakiet startowy, wspierający rozpoczęcie przez nich aktywności zawodowej - zadeklarował lider PO.



Mówił też, że "dochód na rękę tych, którzy zarabiają płacę minimalną wzrośnie o ponad 600 złotych". - A ich płaca na rękę praktycznie zrówna się z tym, co widzą na pasku (z wypłatą - red.) - powiedział Schetyna. Jednocześnie dodając, że "to nie będą jedyne narzędzia, które wykorzystamy".

- Wzrost pensji Polaków będzie naszym oczkiem w głowie, będziemy na to wpływać też w bardziej pośredni sposób, choćby przez likwidację barier w gospodarce. Zniesiemy absurdalny zakaz handlu w niedziele - zapowiedział Schetyna. - Stworzymy ramy, w których pracodawca i pracownik będą zadowoleni - dodał.



Przekonywał, że Polska znajdzie się w dwudziestce krajów najbardziej przyjaznych przedsiębiorczości na świecie.

- Będziemy wspierać firmy, które szybko rosną, niezależnie od tego, czy są małe, średnie, czy duże, bo bez rozwoju firm nie będzie systematycznego wzrost płac. Będziemy też walczyć z nierównością płac dla kobiet, to po prostu niesprawiedliwe, że za taką samą pracę płaci się komuś mniej - powiedział lider PO.

Schetyna zapowiedział też "szeroki program dla seniorów". - Trzynastą emeryturę należy utrzymać na stałe i uniezależnić od kaprysów władzy - oświadczył.

O szczegółach programu gospodarczego Koalicji Obywatelskiej "Wyższe zarobki, niższe podatki" w piątek mówił główny ekonomista PO Andrzej Rzońca. Jak wskazywał, koszt programu wynosi 30 miliardów złotych i składa się z 12 filarów. Wśród nich znalazły się: obniżenie podatków i składek łącznie do 35 procent, premia za aktywność dla zarabiających mniej niż dwukrotność płacy minimalnej oraz zwolnienie ze składek osób do 25. roku życia na działalności gospodarczej.

Czyste powietrze