Turyści są wyrzucani z hoteli lub zatrzymywani w areszcie hotelowym - mówiła w środę Izabela Stelmańska zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego województwa mazowieckiego podczas konferencji poświęconej upadłości biura podróży Neckermann. - Najgorsza sytuacja jest w Tunezji, Turcji i na Majorce - dodała.

W środę rano prezes Neckermann Polska Maciej Nykiel poinformował w oświadczeniu, że w najbliższych dniach zarząd spółki złoży do Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy wniosek o ogłoszenie upadłości.

Biuro złożyło także w mazowieckim urzędzie marszałkowskim oświadczenie o niewypłacalności oraz zawiesiło wszelką działalność operacyjną związaną ze sprzedażą w Polsce produktów turystycznych.

Wicemarszałek województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk poinformował w środę, że samorząd województwa mazowieckiego przejmuje opiekę nad klientami Neckermann Polska. - Będziemy starali się zapewnić albo dokończenie pobytu, albo bezpieczny powrót do kraju - oświadczył.



Jak podkreślił, Neckermann przekazał już informacje o turystach i zaoferował daleko idącą współpracę. - Z czego jak widać się wywiązuje - ocenił Raboszuk. Wicemarszałek podkreślił, że samorząd będzie wykonywał swoje zobowiązania i ma odpowiednie gwarancje firmy ubezpieczeniowej.

Turyści wyrzucani z hotelu

Z informacji przekazanych przez biuro podróży wynika, że poza granicami kraju przebywa obecnie około 3,6 tysiąca turystów. Izabela Stelmańska oceniła, że najgorsza sytuacja, jest w Tunezji i Turcji oraz na Majorce. - Tutaj będą (skierowane - red.) główne siły, będziemy się głównie skupiać na tych destynacjach - mówiła.

"Tsunami", "zimny prysznic" i tysiące zagrożonych miejsc pracy "Zimny prysznic", "tsunami dla włoskich hotelarzy" i "t... zobacz więcej » Jak stwierdziła, turyści są wyrzucani z hoteli lub przebywają w areszcie hotelowym.

Wskazała również, że przedsiębiorcy (hotelarze) będą próbowali odzyskać swoje środki. - Możemy opłacić koszty pobytu tych turystów od teraz do końca pobytu. Ale nie jesteśmy w stanie i nie możemy regulować płatności zaległych z gwarancji ubezpieczeniowej - zaznaczyła.



Dodała, że z doświadczenia wynika, że w momencie kiedy przedsiębiorcy poza granicami kraju dowiedzą się o ogłoszeniu niewypłacalności Neckermann Polska, "sytuacja będzie bardzo dynamiczna poza granicami kraju".

Dodała, że na zimę Neckermann Polska sprzedał już 14 tysięcy wycieczek. Te wyjazdy "na pewno się nie odbędą" - stwierdziła.

Kontakt dla klientów Neckermanna

Stelmańska zwróciła się z apelem, by wszystkie rodziny, osoby przebywające poza granicami, które potrzebują pomocy kontaktowały się urzędem marszałkowskim za pośrednictwem strony internetowej www.mazovia.pl czy całodobowym call-center, który został udostępniony przez ubezpieczyciela Allianz Polska.

Na stronie urzędu udostępniono kontakt do Departament Kultury, Promocji i Turystki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie: +48 22 597 95 40, +48 22 597 95 43, +48 22 597 95 45, +48 22 597 95 41, adres e-mail: dkpit@mazovia.pl.

Stelamańska podkreśliła, że poszkodowani turyści mogą zgłaszać się po pomoc.

- Od lipca prawo polskie się zmieniło, zostaliśmy (polskie prawo -red.) dostosowani do dyrektywy unijnej. Zmiana polega na tym, że środki z gwarancji ubezpieczeniowej mogą być przeznaczone w pierwszej kolejności na powrót turystów do kraju, na utrzymanie turystów na miejscu, opłacenie i dokończenie ich pobytu. (...) Do tego akurat, jeżeli mówimy o Neckermannie będą dwie gwarancje uruchamiane, dlatego, że ci, którzy podpisywali umowy w 2018 roku, chronieni są gwarancją, która obowiązywała w 2018, osoby które podpisywały umowy w 2019, tam jest nowa gwarancja wystawiona, która obowiązywała od 1 stycznia 2019 - poinformowała.



Pierwsza gwarancja jest wystawiona na 30 mln zł, druga na 25 mln zł. - Do tego, jeżeli będzie brakowało środków na tych gwarancjach ubezpieczeniowych, mamy turystyczny fundusz gwarancyjny jako drugi filar zabezpieczenia i zostanie on wtedy uruchomiony, jeśli zabraknie środków na gwarancjach ubezpieczeniowych - oświadczyła.



- Jeżeli były przypadki, że turyści byli zmuszeni do zapłacenia samodzielnie za pobyt tam w hotelu, to oczywiście powinni posiadać za to fakturę, rachunek, jakieś potwierdzenie wpłacenia tych środków, będą mogli się ubiegać o zwrot z gwarancji ubezpieczeniowej tych środków, które wpłacili - podkreśliła.