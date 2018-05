Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie firmy Porr na wybór najkorzystniejszej oferty na realizację tunelu w Świnoujściu. Inwestycję zrealizuje włoski podmiot Astaldi. Budowa będzie trwała cztery lata od daty podpisania umowy i ma kosztować ponad 912 milionów złotych.

Krajowa Izba Odwoławcza ogłosiła wyrok w sprawie odwołania firmy Porr na wybór najkorzystniejszej oferty w przetargu na realizację tunelu w Świnoujściu - poinformowały w środę służby prasowe szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.



KIO oddaliła odwołanie firmy Porr, co oznacza utrzymanie w mocy wyboru firmy Astaldi.

"Długo oczekiwana inwestycja"

Cała dokumentacja dotycząca postępowania przetargowego została już wysłana do Urzędu Zamówień Publicznych, który przeprowadzi kontrolę postępowania. Po jej zakończeniu będzie można przystąpić do podpisania umowy na realizację inwestycji.



Realizacja inwestycji będzie trwała cztery lata od daty podpisania umowy.



- To bardzo dobra wiadomość. Dzięki temu już w najbliższym czasie będziemy mogli podpisać umowę z wykonawcą tej tak długo oczekiwanej inwestycji - powiedział prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz.

O inwestycji

Najważniejszą częścią projektu będzie tunel o długości 1,76 km, który pozwoli kierowcom przejechać pod Świną. Wartość inwestycji to ponad 912 mln zł, a dofinansowania unijnego - ponad 775 mln zł. Środki na inwestycję pochodzą z Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.



Obecnie komunikację zapewniają przeprawy promowe, które nie posiadają wystarczającej przepustowości, co powoduje często długi czas oczekiwania na prom, i są wrażliwe na zmienne warunki atmosferyczne. Rozwiązaniem komunikacyjnych problemów ma być tunel.





Świnoujście leży na kilkudziesięciu wyspach, z których tylko trzy są zamieszkane - Uznam, Wolin i Karsibór. Na wyspie Uznam znajdują się centrum administracyjno-usługowe i dzielnica nadmorska wraz z obiektami turystyczno-uzdrowiskowymi; żyje tu 80 proc. mieszkańców Świnoujścia.