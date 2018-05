Kierowcy nie będą musieli mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego i papierowego ubezpieczenia OC. Tak przewiduje nowela ustawy Prawo o ruchu drogowym, którą uchwalił Sejm. Obecnie za każdy brakujący dokument, kierowcy płacą po 50 złotych mandatu, a policja dodatkowo może nie pozwolić na kontynuowanie jazdy.

Sejm w środę przegłosował nowelę ustawy Prawo o ruchu drogowym. Po zmianach kierowcy nie będą musieli mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego i papierowego ubezpieczenia OC.

- Będziemy mogli wsiadać do samochodu bez stresu, że zapomnieliśmy dowodu albo ma go żona, albo mąż, bo odwoził dzieci do przedszkola - wskazywał w rozmowie z TVN24 Karol Manys z biura prasowego Ministerstwa Cyfryzacji.

Obecnie za każdy brakujący dokument, kierowcy płacą po 50 zł mandatu, a policja dodatkowo może nie pozwolić na kontynuowanie jazdy.

Jakie zmiany?

Funkcjonariusze policji czy Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego w czasie kontroli sprawdzą odpowiednie dane w Centralnej Ewidencji Pojazdów. - Wpisując w system numer rejestracyjny pojazdu będzie (policjant - red.) miał więcej informacji niż dotychczas - tłumaczył w "Faktach po popołudniu" na antenie TVN24 Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji.

E-dowód już za rok. "Zaczniemy doganiać kraje takie jak Bangladesz i Nigeria" Od marca 2019 roku będzie można otrzymać e-dowód - wynika z projektu noweli usta... zobacz więcej » W przypadku zatrzymania dowodu w bazie ma pojawić się odpowiednia informacja, a kierowca otrzyma pokwitowanie. Zwrot dokumentu także nastąpi drogą wirtualną, poprzez wymazanie informacji o zatrzymaniu z bazy.

- W dobie internetu, cyfryzacji jest to naturalne rozwiązanie, gdzie kolejne dokumenty mniej musimy wozić przy sobie - uważa Michał Freino, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białymstoku.

Tradycyjny dowód rejestracyjny trzeba będzie jednak przedstawiać w stacji kontroli pojazdów. Należy również pamiętać, że w przypadku wejścia w życie nowych przepisów będą one obowiązywały tylko na terenie Polski i będą dotyczyły samochodów zarejestrowanych w kraju.

Opinie kierowców

Zadowoleni ze zmian są kierowcy.

- Odciąża to moje myślenie w momencie kiedy wychodzę z domu, kiedy mam coś ważnego do załatwienia w pracy, to biorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy, pieniądze, okulary, klucze do samochodu i nie muszę się przejmować papierami - ocenił w rozmowie z reporterem TVN24 pan Przemysław, kierowca z Wrocławia.

- Czasami zapomina się papierków, więc jeżeli nie będzie trzeba tego wozić, tylko prawo jazdy, to świetna sprawa - wtórował pan Marcin, kierowca z Katowic.

Od kiedy?

Przegłosowana w środę nowela przewiduje także, że system CEPiK 2.0 będzie wdrażany stopniowo - w miarę jak kolejne jego funkcjonalności będą przygotowywane i przetestowane.

Jak tłumaczył wcześniej w Sejmie wiceminister cyfryzacji Karol Okoński, etapowe podejście do CEPiK 2.0 ma na celu eliminację ryzyk związanych z jednoczesnym uruchomieniem wszystkich funkcjonalności systemu. O uruchamianiu kolejnych elementów informować będzie z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem Minister Cyfryzacji w specjalnym komunikacie.

Ustawa ma trafić jeszcze pod obrady Senatu, potem do podpisu prezydenta. Teoretycznie w życie miałaby wejść w czerwcu, choć o konkretnych datach Ministerstwo Cyfryzacji mówić nie chce. - Wszyscy mamy nadzieję, że to będzie jeszcze ten rok - powiedział w rozmowie z TVN24 Karol Manys z biura prasowego Ministerstwa Cyfryzacji.