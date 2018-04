Odtwórz: Nie oszczędzaj na oświetleniu. Grozi za to mandat w wysokości kilkuset złotych

Kierowcy poruszający się pojazdami zarejestrowanymi w Polsce po terytorium kraju nie będą musieli mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego i dokumentu ubezpieczenia OC pojazdu - zakłada projekt ustawy, którym we dziś ma zająć się rząd.

Autorem projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw jest resort cyfryzacji. Proponowane zmiany stanowią ciąg dalszy wdrażania systemu Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).

Jakie zmiany

Projekt przewiduje, że obywatele, którzy poruszają się pojazdami zarejestrowanymi w Polsce po terytorium kraju będą zwolnieni z obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego i dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie OC pojazdu. Informacje te będą możliwe do sprawdzenia w systemie CEPiK przez organy, które są uprawnione do kontroli ruchu drogowego.



Zwolnienie z tego obowiązku ma nastąpić po ogłoszeniu komunikatu ministra właściwego ds. informatyzacji. W komunikacie minister wskaże termin, od którego przepis będzie stosowany.



System CEPiK

System Informatyczny Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (SI CEPiK) zawiera informacje o pojazdach zarejestrowanych w Polsce i kierowcach z uprawnieniami do kierowania. Od 1 stycznia 2016 roku jest prowadzony przez ministra cyfryzacji. Jego utrzymaniem i modernizacją oraz udostępnianiem danych zajmuje się Centralny Ośrodek Informatyki (COI). Zasady prowadzenia CEPiK reguluje ustawa Prawo o Ruchu Drogowym.



System obejmuje dwie ewidencje: centralną ewidencję pojazdów (CEP) oraz centralną ewidencję kierowców (CEK).



W CEP gromadzone są dane o pojazdach zarejestrowanych w Polsce między innymi dane pojazdu (na przykład marka, model), dane techniczne (na przykład pojemność i moc silnika, liczba miejsc), dane o obecnym i poprzednich właścicielach pojazdu, czy informacje o ubezpieczeniu OC. Z kolei w CEK gromadzone są dane o: osobach, które mają uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi, czy takich, którym cofnięto uprawnienia.



Dane do CEPiK przekazywane są przez wydziały komunikacji w starostwach powiatowych, które rejestrują pojazdy oraz wydają dokumenty prawa jazdy.



Z systemu CEPiK korzystają między innymi Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, straże miejskie i gminne, sądy, prokuratura, komornicy sądowi. Dane mogą również być udostępnione obywatelom, przedsiębiorcom lub innym instytucjom.