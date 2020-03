W tym roku deklarację PIT będzie można złożyć do końca maja - poinformował resort finansów. Standardowo termin na złożenie rocznego zeznania podatkowego upływa 30 kwietnia.

Resort finansów zapewnia, że dla ponad 21 mln osób rozliczających się na formularzach PIT-37 i PIT-38, propozycja rozliczenia jest już przygotowana w usłudze Twój e-PIT.

Więcej czasu

"Dajemy więcej czasu na złożenie rocznej deklaracji PIT, co jest szczególnie istotne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. W ich przypadku konieczne jest bowiem samodzielne wypełnienie i przesłanie zeznania do urzędu skarbowego. W tym roku będzie można to zrobić do 31 maja" - wyjaśnia ministerstwo finansów.



Jak podaje MF, dla osób, które rozliczają się na drukach PIT-37 i PIT-38 (m.in. dochody z umów o pracę, dzieła, zlecenia, zysków kapitałowych) w usłudze Twój e-PIT znajduje się automatycznie przygotowane rozliczenie podatkowe.

Jeżeli podatnik nie wykaże żadnej aktywności rozliczenie to zostanie zaakceptowane 30 kwietnia. Jeśli z tego rozliczenia będzie wynikać niedopłata podatku, to w maju urzędy skarbowe prześlą o tym informacje do poszczególnych osób.



Ministerstwo tłumaczy, że gdyby okazało się, iż przygotowane i zaakceptowane przez administrację skarbową zeznanie trzeba skorygować, to można to zrobić po 30 kwietnia zarówno poprzez usługę Twój e-PIT, aplikację e-Deklaracje lub też w sposób tradycyjny na papierowym formularzu.



"Do 31 maja korygując zeznanie można również dodać lub zmienić organizację pożytku publicznego" - dodano.