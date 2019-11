Każdy osiemnastolatek może zgłosić się do konkursu i wygrać bilety na letnią podróż po Europie. Właśnie rusza kolejna edycja programu DiscoverEU, który jest organizowany przez Komisję Europejską.

Programem DiscoverEU zostaną objęci obywatele Unii Europejskiej, którzy urodzili się w okresie między 1 stycznia 2001 r. (włącznie) a 31 grudnia 2001 r. (włącznie). Konieczne jest też właściwe wypełnienie wniosku internetowego (należy podać prawidłowy numer dowodu tożsamości lub paszportu). Po uzupełnieniu dostępnego na stronie formularza należy rozwiązać quiz i odpowiedzieć na dodatkowe pytanie.

Zgłoszenia oceni specjalna komisja, która wybierze laureatów. W styczniu 2020 r. uczestnicy zostaną powiadomieni o wynikach konkursu, uzyskanych na podstawie quizu z ogólnej wiedzy o Unii Europejskiej.

Podróż po Europie

Zwycięzcy będą mogli odbyć podróż po Europie między 1 kwietnia a 31 października 2020 r.

- Zapraszam młodych ludzi ze wszystkich zakątków Europy do zgłoszenia się do udziału w konkursie. Może to być okazja do tego, by odkryć zalety swobodnego przemieszczania się po naszej Unii, zdobyć ważne umiejętności, poznać różnorodność i bogactwo kulturowe Europy oraz zawrzeć nowe znajomości - zachęcał odpowiedzialny za edukację, kulturę, młodzież i sport unijny komisarz Tibor Navracsics. Wycieczka do Grecji na każdą kieszeń. "Wystarczy legitymacja studencka" Kim są Ewzoni? Dlaczego warto wybrać się na Stadion Panatenajski? Jak smakują ba... zobacz więcej »

Uczestnicy DiscoverEU mogą brać udział w różnych spotkaniach i wydarzeniach zorganizowanych podczas podróży. Co roku wydarzenia w ramach inicjatywy DiscoverEU organizowane są wokół tematu związanego z priorytetami Unii Europejskiej. W 2020 r. będzie to "Zrównoważona zielona Europa".

Pociągiem przez Europę

Laureaci mogą podróżować indywidualnie lub w grupie maksymalnie pięciu osób. Podróż odbywa się przeważnie koleją. Jednak aby dostęp do konkursu był zapewniony we wszystkich zakątkach kontynentu, laureaci mogą skorzystać również z innych środków transportu, takich jak autobus czy prom lub, w wyjątkowych przypadkach, samolot. Dzięki temu młodzi ludzie, którzy mieszkają na obszarach trudno dostępnych lub na wyspach, także będą mogli wziąć udział w programie.

Po czwartkowym uruchomieniu nowej rundy Komisja planuje również kolejną rundę konkursu na pierwszą połowę 2020 r. Do tej pory w ramach trzech rund DiscoverEU Komisja przyznała 50 tys. biletów, a do udziału w konkursie zgłosiło się 275 tys. młodych ludzi.

Początkowy budżet na inicjatywę wynosił 12 mln euro. Budżet na 2019 r. wynosi 16 mln euro, a na 2020 r. planuje się budżet w wysokości 25 mln euro.

W poprzedniej odsłonie DiscoverEU wzięło udział prawie 95 tys. młodych ludzi ze wszystkich państw członkowskich. W Polsce bilet wygrało 1,4 tys. osiemnastolatków.

Zgłoszenia do tegorocznej edycji można składać do 28 listopada.