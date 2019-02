Odtwórz: Kazimierz Kujda podał się do dymisji

Były prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda został zawieszony w członkostwie w działającej przy prezydencie Narodowej Radzie Rozwoju - poinformował w czwartek rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.

W ubiegłym tygodniu pojawiły się doniesienia medialne dotyczące współpracy Kujdy z aparatem bezpieczeństwa PRL. "Rzeczpospolita" podała, że Kujda "widnieje w jawnym już inwentarzu IPN jako tajny współpracownik o pseudonimie Ryszard, który współpracę miał rozpocząć w 1979 roku w Siedlcach – zgadza się jego data urodzenia". Według "Rz" w 2002 roku teczka Kazimierza Kujdy trafiła do zbioru zastrzeżonego IPN.

We wtorek minister środowiska Henryk Kowalczyk poinformował, że przyjął dymisję Kujdy.

"Jak grom z jasnego nieba"

W wywiadzie dla PAP prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślił, że nie usprawiedliwia w żadnym wypadku współpracy Kazimierza Kujdy ze służbami PRL, a informacja o tej współpracy spadła na niego jak "grom z jasnego nieba".



W ubiegłym tygodniu Kujda oświadczył, że nigdy nie podjął z SB współpracy, która doprowadziłaby do czyjejś krzywdy. Przyznał, że mógł "podpisać jakieś dokumenty", ubiegając się o wyjazd za granicę. Zapowiedział, że wystąpi do IPN o autolustrację (wniosek jednak należy składać do sądu okręgowego - red.) i opublikuje dokumenty.

Kazimierz Kujda kierował NFOŚiGW od 2015 roku. Wcześniej pełnił funkcję prezesa NFOŚiGW także w latach 2000-2002 oraz 2006-2008.

W przeszłości Kujda był między innymi prezesem związanej ze środowiskiem PiS spółki Srebrna. Jego nazwisko pojawiło się w niedawnej publikacji "Gazety Wyborczej". Dziennik opublikował stenogram nagrania rozmowy z lipca 2018 roku między innymi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z austriackim przedsiębiorcą Geraldem Birgfellnerem, którego firmy miały przygotować budowę w Warszawie dwóch wieżowców dla spółki Srebrna.