Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na przejęcie trzech sklepów Tesco przez niemiecką sieć handlową Kaufland. Dotychczasowi pracownicy Tesco 1 lutego staną się pracownikami Kauflandu, a sklepy - po rebrandingu - mają zostać otwarte w połowie przyszłego miesiąca.

Spółka Kaufland Polska Markety złożyła pod koniec sierpnia 2019 roku wnioski do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia sklepów.

"UOKiK wydał pozytywną decyzję w sprawie rozpoczęcia przez Kaufland działalności handlowej w trzech lokalizacjach, w których do tej pory mieściły się sklepy Tesco" - potwierdziło w odpowiedzi przesłanej tvn24bis.pl biuro prasowe Kaufland Polska Markety.

Chodzi o sklepy w:

- Gdańsku przy ul. Cienistej 30,

- Krakowie przy ul. Wielickiej 259,

- Warszawie przy ul. Stalowej 60/64.

Ponowne otwarcie marketów - pod szyldem sieci Kaufland - planowane jest w połowie lutego. "Przejęcie marketów wiąże się z przyczyn technicznych oraz formalnych z czasowym wstrzymaniem handlu w tych obiektach. Kaufland zamierza wykonać rebranding w możliwie najkrótszym terminie" - wskazało biuro prasowe.

Kaufland otworzy sklepy

Spółka Kaufland Polska Markety podała, że firma "w nowo otwieranych placówkach planuje zatrudnić pracowników Tesco pracujących aktualnie w przejmowanych lokalizacjach w Gdańsku, Krakowie oraz Warszawie".

Z przekazanych nam informacji wynika, że "obecnie w wymienionych sklepach odbywają się spotkania, podczas których następuje prezentacja firmy i zasad pracy".

Pracownicy sklepów staną się pracownikami Kaufland z dniem 1 lutego 2020 roku. Według zapewnień sieci "otrzymają oni atrakcyjne wynagrodzenie i warunki pracy", takie jak pozostali pracownicy sieci Kaufland na analogicznych stanowiskach.

Informację w tej sprawie sytuacji pracowników zamieścił również na Facebooku NSZZ "Solidarność" Tesco. Związek poinformował, że Kaufland stanie się automatycznie stroną istniejących stosunków pracy i zastąpi dotychczasowego pracodawcę, czyli Tesco.

Związek wyjaśnił, że pracownicy w okresie 2 miesięcy "liczonych od przejścia części zakładu pracy mają prawo rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia, za 7-dniowym uprzedzeniem". "Rozwiązanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem" - dodano.

Tesco stawia na mniejszy format

To nie jedyne obiekty, których pozbywa się Tesco. Pod koniec października ubiegłego roku informowaliśmy, że Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów skierował do drugiego etapu trzy postępowania w sprawie przejęcia innych placówek Tesco przez Kaufland. Sprawa dotyczyła sklepów w Lublinie, we Wrocławiu i w Warszawie.

Przedstawiciele Tesco wyjaśniają, że sprzedaż sklepów to element planu dotyczącego skoncentrowania działań w Polsce na formatach mniejszych sklepów, które notują lepsze wyniki. Na potrzebę "poprawy wyników działalności w Polsce" Tesco wskazywało już zresztą wcześniej.

Największe firmy handlowe

Jak wynika z danych udostępnionych przez Ministerstwo Finansów w połowie ubiegłego roku, największą firmą handlową w Polsce pod względem przychodów jest Jeronimo Martins. Przychody właściciela Biedronki i drogerii Hebe wyniosły w 2018 roku 51,2 miliarda złotych.



Na drugim miejscu znalazł się Lidl z przychodami na poziomie 16,2 miliarda złotych. Podium uzupełniła spółka Eurocash z przychodem na poziomie 16,2 miliarda złotych (różnica jest niewielka). W ramach grupy działają między innymi takie marki, jak Groszek, Lewiatan, abc czy Delikatesy Centrum. Na czwartym miejscu największych firm handlowych znalazł się Auchan. W tym przypadku przychody za 2018 rok wyniosły 12 miliardów złotych.



Kolejne miejsca w rankingu zajęły: Tesco z przychodem 11,7 miliarda złotych, Kaufland - 10,2 miliarda złotych, Carrefour - 9,2 miliarda złotych, Rossmann - 8,3 miliarda złotych, Żabka - 7,3 miliarda złotych, LPP (właściciel takich marek jak Reserved czy House) - 6,9 miliarda złotych i Euro Net (właściciel sieci RTV Euro AGD) - 6,9 miliarda złotych.