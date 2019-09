Odtwórz: Co Polacy sądzą o zakazie handlu w niedziele?

Sieć sklepów Kaufland chce przejąć pięć lokalizacji należących do Tesco Polska. Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów trafiły już odpowiednie wnioski w tej sprawie. W ostatnich miesiącach Tesco informowało o planach likwidacji kilkudziesięciu placówek w Polsce.

Wnioski w sprawie przejęcia sklepów trafił do urzędu 30 sierpnia. Dotyczyły one pięciu placówek należących do Tesco.

Chodzi o sklepy zlokalizowane:

- w Krakowie przy ul. Wielickiej 259

- w Warszawie przy ul. Stalowej 60/64

- we Wrocławiu, przy ul. Długiej 37/47

- w Lublinie, przy ul. Orkana 4

- w Gdańsku, przy ul. Cienistej 30 Zakaz handlu uderza w niektóre centra handlowe. Które tracą najbardziej? Wielkomiejskie galerie mimo wolnych niedziel zwiększają obroty. W małych spadły... zobacz więcej »

Tesco zamyka sklepy

Pod koniec lipca informowaliśmy o zamknięciach ośmiu sklepów sieci Tesco. Dodatkowo firma podjęła decyzję o nieprzedłużaniu umów najmu dwóch supermarketów.

To nie pierwsze tego typu decyzje. Pod koniec sierpnia ubiegłego roku poinformowano o planach likwidacji 13 przynoszących straty sklepów w Polsce. Na początku stycznia Tesco poinformowało o planach zamknięcia 32 nierentownych sklepów.

W maju pojawiła się informacja o zamknięciu czterech sklepów i jednego centrum dystrybucji w naszym kraju. W ubiegłym miesiącu przekazano zaś do urzędów pracy i organizacji związkowych zawiadomienie o zamiarze dokonania zwolnień grupowych.

Jak poinformowało Tesco w lipcowym komunikacie, sieć ma skoncentrować działania w Polsce na formatach mniejszych sklepów, które notują lepsze wyniki.

Największe firmy handlowe

Jak wynika z danych udostępnionych przez Ministerstwo Finansów, największą firmą handlową w Polsce pod względem przychodów jest Jeronimo Martins. Przychody właściciela Biedronki i drogerii Hebe wyniosły w ubiegłym roku 51,2 miliarda złotych.

Na drugim miejscu znalazł się Lidl z przychodami na poziomie 16,2 miliarda złotych. Podium uzupełnia spółka Eurocash z przychodem na poziomie 16,2 miliarda złotych (różnica jest niewielka). W ramach grupy działają m.in. takie marki jak Groszek, Lewiatan, abc czy Delikatesy Centrum.

Na czwartym miejscu największych firm handlowych znalazł się Auchan. W tym przypadku przychody za ubiegły rok wyniosły 12 miliardów złotych.

Kolejne miejsca w rankingu zajęły: Tesco z przychodem 11,7 miliarda złotych, Kaufland - 10,2 miliarda złotych, Carrefour - 9,2 miliarda złotych, Rossmann - 8,3 miliarda złotych, Żabka - 7,3 miliarda złotych, LPP (właściciel takich marek jak Reserved czy House) - 6,9 miliarda złotych i Euro Net (właściciel sieci RTV Euro AGD) - 6,9 miliarda złotych.