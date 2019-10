Bujara: podatek handlowy to drugi krok w unormowaniu handlu

Kaufland chce przejąć kolejny, szósty już sklep sieci Tesco. Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynął odpowiedni wniosek w tej sprawie.

Jak wynika z komunikatu UOKiK, Kaufland chce przejąć należący do Tesco Polska sklep przy ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" 41 na warszawskim Gocławiu.

Kolejny wniosek

To nie pierwszy taki wniosek. 30 sierpnia do UOKiK trafiły wnioski w sprawie przejęcia przez Kaufland pięciu innych placówek należących do Tesco.

Kaufland należy do międzynarodowej Grupy Schwarz, która poprzez sieci Lidl i Kaufland prowadzi działalność głównie w sektorze handlu detalicznego artykułami spożywczymi i przemysłowymi w ponad 30 krajach, a ponadto m.in. w zakresie zbiórki, handlu i wprowadzania do obrotu surowców wtórnych (marka PreZero).

W Polsce Grupa Schwarz działa głównie poprzez sieci Lidl i Kaufland.

Z kolei Tesco Polska prowadzi na terenie Polski sieć wielkopowierzchniowych sklepów detalicznych i jest częścią Grupy Tesco, międzynarodowej grupy kapitałowej prowadzącej działalność głównie w zakresie sprzedaży detalicznej artykułów konsumpcyjnych codziennego użytku.

Pod koniec lipca informowaliśmy, że Tesco jest na etapie finalizacji umów sprzedaży ośmiu dużych hipermarketów. Jest to element planu dotyczącego skoncentrowania działań w Polsce na formatach mniejszych sklepów, które notują lepsze wyniki.

Największe firmy handlowe

Jak wynika z danych udostępnionych przez Ministerstwo Finansów, największą firmą handlową w Polsce pod względem przychodów jest Jeronimo Martins. Przychody właściciela Biedronki i drogerii Hebe wyniosły w ubiegłym roku 51,2 miliarda złotych.



Na drugim miejscu znalazł się Lidl z przychodami na poziomie 16,2 miliarda złotych. Podium uzupełnia spółka Eurocash z przychodem na poziomie 16,2 miliarda złotych (różnica jest niewielka). W ramach grupy działają m.in. takie marki jak Groszek, Lewiatan, abc czy Delikatesy Centrum. Na czwartym miejscu największych firm handlowych znalazł się Auchan. W tym przypadku przychody za ubiegły rok wyniosły 12 miliardów złotych.



Kolejne miejsca w rankingu zajęły: Tesco z przychodem 11,7 miliarda złotych, Kaufland - 10,2 miliarda złotych, Carrefour - 9,2 miliarda złotych, Rossmann - 8,3 miliarda złotych, Żabka - 7,3 miliarda złotych, LPP (właściciel takich marek jak Reserved czy House) - 6,9 miliarda złotych i Euro Net (właściciel sieci RTV Euro AGD) - 6,9 miliarda złotych.