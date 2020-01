Odtwórz: Policjant o karach za niedostosowanie się do przepisów dot. jazdy na suwak i korytarzu życia

We wtorek na drogach w całej Polsce ruszył kaskadowy pomiar prędkości - poinformowało Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Działania związane z kaskadowym pomiarem prędkości ruszyły we wtorek o godzinie 6 i będą prowadzone do godziny 22. W tym czasie policjanci będą kontrolowali prędkość pojazdów w terenie zabudowanym i poza nim.

Policja chce w ten sposób ograniczyć zagrożenia wynikające z przekraczania dopuszczalnych prędkości. Funkcjonariusze będą między innymi uświadamiać kierowców, że nadmierna prędkość jest podstawową przyczyną tragicznych w skutkach wypadków drogowych.

Kontrole prędkości

Komenda Główna Policji poinformowała, że w czasie akcji na drogi wyjadą zarówno oznakowane, jak i nieoznakowane radiowozy, a także auta wyposażone w wideorejestratory oraz ręczne mierniki prędkości. Szczególnym nadzorem mają zostać objęte między innymi miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków, których przyczyną jest nadmierna prędkość.



"Kierujący, którzy nie będą stosować się do ograniczeń prędkości, a szczególnie ci, którzy będą tę prędkość rażąco przekraczać, muszą liczyć się z konsekwencjami. Poza ewentualnym mandatem karnym oraz powiększeniem zbioru swojej 'kolekcji punktów karnych' kierujący ryzykują również utratą prawa jazdy" - ostrzega Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.

Zatrzymanie prawa jazdy

Policja po raz kolejny przypomniała również, że przekroczenie prędkości o ponad 50 kilometrów na godzinę w obszarze zabudowanym, oznacza zatrzymanie prawa jazdy. Jak zaznaczono - w 2019 roku prawie 49 tysięcy osób zostało zatrzymanych do kontroli z tego właśnie powodu.



"Apelujemy do kierujących, aby przestrzegali dozwolonych limitów prędkości, a także zmniejszali szybkość w miejscach, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek wymagają zachowania szczególnej ostrożności. Taka wzmożona czujność niezbędna jest m.in. w okolicach przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerzystów oraz w rejonie skrzyżowań" - podkreślili funkcjonariusze.