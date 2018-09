Rozmawiamy w gronie politycznym na temat dodatkowych świadczeń dla emerytów - powiedział we wtorek marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Zapowiedział, że będzie głosował za specjalną pomocą dla tej grupy.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla "Super Expressu" przekazał, że trwają zaawansowane prace nad projektem 500 plus dla emerytów. Kaczyński poinformował, że sprawa dodatkowych świadczeń dla emerytów jest omawiana na posiedzeniach rządu i kierownictwa partii.

Sygnały od emerytów

Karczewski pytany we wtorek w radiowej Jedynce o zapowiedzi pomocy rządowej dla emerytów, potwierdził, że są prowadzone rozmowy na ten temat.

- Rozmawiamy w gronie politycznym na ten temat, jednak przede wszystkim musimy mieć informacje finansowe. Musi to być dobra kalkulacja. Jeśli będzie taka możliwość, to ja będę głosował za, oczywiście - zapewnił.

Dodajmy, że nie ma obecnie szczegółów dotyczących pomysłu wypłacania dodatkowych pieniędzy emerytom i rencistom. W zależności do tego, czy obejmie całą tę grupę (około 9 milionów osób) czy też jedynie najuboższych, oraz czy będzie to świadczenie wypłacane co miesiąc czy też jednorazowo, koszty mogą wynieść od kilku do nawet kilkudziesięciu miliardów złotych rocznie.



Marszałek Senatu powiedział, że podczas spotkań z mieszkańcami seniorzy często poruszają problem dodatkowego wsparcia emerytów.

- Docierają do nas informacje, do mnie, przecież spotykamy się z mieszkańcami Polski. Byłem w kilkudziesięciu miejscowościach na spotkaniach i ten problem często przez emerytów był poruszany - zaznaczył.

- Z bagażem informacji przyjechaliśmy do Warszawy i przekazaliśmy te informacje prezesowi i całemu kierownictwu partii. Każdy miał swoje spostrzeżenia, ale te dotyczące konieczności wzmocnienia emerytów były przekazywane przez wszystkich. Prezes nie wykluczył w jednym z wywiadów takiej możliwości i tak jest - dodał Karczewski.

Szydło: dyskusja w rządzie

W poniedziałek wicepremier Beata Szydło zapewniła, że trwa dyskusja w rządzie i w partii o tym, jaką formę wsparcia można zaproponować emerytom.

Zapowiedziała, że projekt pomocy dla emerytów "na pewno jeszcze w tym roku albo w przyszłym, na początku, zostanie przedstawiony". Dodała, że będzie dotyczyło to obecnych emerytów.