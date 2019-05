Igor Klaja oraz Róża Rzeplińska - to laureaci 8. edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu. Nagrodą specjalną PRB imienia Jana Wejcherta uhonorowano Jerzego Owsiaka.

Podczas uroczystej gali, która odbyła się w warszawskim Ufficio Primo, po raz ósmy zostały wręczone Nagrody Polskiej Rady Biznesu, nazywane "biznesowymi Oscarami".

- W tym roku na ręce kapituły wpłynęła rekordowa liczba nominacji. (...) Analiza tych zgłoszeń oraz selekcja finalistów, to był zaszczyt i ogromna przyjemność - mówił Wojciech Kostrzewa, wiceprezes Polskiej Rady Biznesu i Przewodniczący Kapituły Nagrody PRB.

- Nasi tegoroczni finaliści to obywatelki i obywatele świata, Polacy i Europejczycy, absolutnie równorzędni partnerzy światowych firm i organizacji, zmieniają świat na lepsze, bo są ciekawi, są otwarci, nie mają kompleksów - dodał.

Wojciech Kostrzewa o Nagrodzie Polskiej Rady Biznesu

Laureaci

Laureatem Nagrody PRB imienia Jana Kulczyka w kategorii "Sukces" został Igor Klaja.

Klaja jest założycielem i prezesem spółki OTCF. To polska firma odzieżowa, która od blisko 20 lat specjalizuje się w produkcji i sprzedaży odzieży sportowej oraz akcesoriów. W swoim portfolio ma markę 4F.

- Powiem trochę przekornie, ta nagroda mi się nie należy. To nie jest nagroda dla mnie. To jest nagroda dla zespołu 4F, dla ludzi pracujących w spółce OTCF. To tak naprawdę oni tworzą to, co państwo widzą, to, co osiągamy, to, co robimy. Sport i biznes ma bardzo dużo wspólnego (...), bo i w sporcie i w biznesie potrzebny jest lider, ale tak naprawdę lider jest tylko po to, żeby te zdolne osoby zmotywować, żeby one wiedziały, jaka jest ich rola, żeby one osiągnęły sukces - podkreślił Igor Klaja.

Igor Klaja z Nagrodą Polskiej Rady Biznesu w kategorii "Sukces"

W kategorii "Działalność społeczna" Nagrodę PRB imienia Andrzeja Czerneckiego odebrała Róża Rzeplińska.

Rzeplińska jest współzałożycielką i prezesem niezależnej, apartyjnej, pozarządowej organizacji Stowarzyszenie 61, która za cel stawia sobie ochronę prawa obywateli do informacji o osobach pełniących funkcje publiczne. Prawo to gwarantuje art. 61 Konstytucji RP.

Od 2006 roku w serwisie MamPrawoWiedziec.pl prezentuje dane o doświadczeniu zawodowym i społecznym, poglądach, aktywności i stanie majątku posłów, senatorów, posłów do Parlamentu Europejskiego, prezydentów miast oraz kandydatów na te funkcje.

- Bardzo dziękuję Polskiej Radzie Biznesu, że przez ten ostatni rok mogłam, mój zespół mógł, dzięki wam również, pracować w całej Polsce. Przed nami daleka droga, żebyśmy jak najwięcej osób zachęcili do zadawania pytań. Rozumiem dzisiejszą nagrodę jako zaproszenie do dalszej współpracy. Zespole MamPrawoWiedziec - ta nagroda jest dla was - mówiła Róża Rzeplińska.

Róża Rzeplińska z Nagrodą Polskiej Rady Biznesu w kategorii "Działalność społeczna"

"Wizja i Innowacje" - trzy wyróżnienia



Po raz pierwszy w historii nagrody kapituła konkursu nie wyłoniła laureata w kategorii "Wizja i Innowacje".

Wszyscy trzej finaliści: Dawid Cycoń - współzałożyciel i prezes zarządu ML System, Rafał Modrzewski - współzałożyciel i CEO spółki ICEYE oraz Wiktor Schmidt - współtwórca i CEO Netguru, otrzymali wyróżnienia.

- Poznaliśmy dziś trzy osoby z wizją i pasją. Każda z tych osób zmienia swoją branżę i rozwija innowacje w różnych dziedzinach polskiej gospodarki. Wizje i innowacje rodzą się z odwagi i wyobraźni, z możliwości dostrzegania rozwoju w nieoczywistych rozwiązaniach. Bycie innowacyjnym to ogromne wyzwanie, dlatego w tym roku kapituła zdecydowała się przyznać trzy równorzędne wyróżnienia - mówiła Małgorzata Adamkiewicz, wiceprezes zarządu Polskiej Rady Biznesu.

Nagroda specjalna

Nagrodą specjalną uhonorowano Jerzego Owsiaka, założyciela i prezesa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który od ponad 20 lat tworzy jedną z najważniejszych inicjatyw społecznych w Polsce.

- Laureat tegorocznej nagrody specjalnej jest jednym z największych na świecie specjalistów od serc. Nie jest lekarzem, ale można powiedzieć, że uzdrowił ich tysiące, a jeszcze więcej otworzył - podkreśliła tuż przed wręczeniem nagrody Aldona Wejchert, członkini Kapituły Nagrody Polskiej Rady Biznesu.

Aldona Wejchert o nagrodzie specjalnej dla Jerzego Owsiaka

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to największa polska akcja charytatywna oparta na prywatnych darczyńcach. Co roku zbiera coraz więcej środków, które wspierają służbę zdrowia.



To za sprawą WOŚP wszystkie dzieci w Polsce mają po urodzeniu badany słuch.

- 28 lat temu, kiedy rozpoczynaliśmy całe to przedsięwzięcie, była to zabawa, był to happening, to nie była odwaga, to po prostu była chęć zrobienia czegoś - wtedy, w Polsce powstającej - wspominał Jerzy Owsiak.

- Jeżeli ktoś mówi "kraj w ruinie", to on był istotnie (taki) 30 lat temu. (...). Jeśli ktoś mówi, że trzy lata temu ten kraj był w ruinie, to jest to nieprawda - stwierdził.

Wskazując na przykłady firm i przedsiębiorców nominowanych w kategorii "Wizja i Innowacje", stwierdził, że "taka jest Polska, która myśli zupełnie do przodu, myśli abstrakcyjnie, pięknie".

- To jest Polska, którą mamy na wyciągnięcie ręki. Nie dajmy jej sobie od tego odciągnąć. To jest wstyd, ogromny wstyd, dla tych, którzy nie poszli na wybory. Wstydźcie się, że nie wzięliście odpowiedzialności za to państwo - mówił Owsiak.

Jerzy Owsiak z nagrodą specjalną

Wszyscy laureaci 8. edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu otrzymali pamiątkowe statuetki zaprojektowane przez Aleksandrę Wejchert. Laureatka nagrody za "Działalność społeczną" Róża Rzeplińska otrzymała także nagrodę finansową w wysokości 100 tysięcy złotych.

Nagroda Polskiej Rady Biznesu

Nagroda Polskiej Rady Biznesu to najbardziej prestiżowe wyróżnienie przyznawane polskim przedsiębiorcom - zarówno biznesmenom, innowatorom, jak i działaczom społecznym.

Spośród rekordowej liczby 340 zgłoszonych w tym roku z całej Polski kandydatów Kapituła Nagród PRB, w skład której wchodzą autorytety życia gospodarczego, naukowego, kulturalnego, a także członkowie rodzin Patronów Nagrody, wyłoniła finalistów, a następnie laureatów i wyróżnionych.