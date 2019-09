Premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy o powołanie Jerzego Kwiecińskiego na ministra finansów - poinformował na Twitterze rzecznik rządu Piotr Mueller.

Piotr Mueller ogłaszając nominację, poinformował, że minister Kwieciński pozostanie jednocześnie na funkcji ministra inwestycji i rozwoju.

Od sierpnia obowiązki szefa resortu finansów pełnił premier Mateusz Morawiecki. Decyzja miała związek z objęciem przez ówczesnego ministra Mariana Banasia funkcji prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

- Zgodnie z przepisami ustawy o Radzie Ministrów, w czasie, gdy któreś ze stanowisk ministerialnych nie jest obsadzone, to premier przejmuje obowiązki szefa danego resortu, w tym przypadku resortu finansów - mówił wówczas Mueller. Rzecznik rządu zapowiadał wówczas, że "decyzje co do kwestii kadrowych w tym resorcie będą podjęte w najbliższych dniach".



Premier @MorawieckiM zwrócił się do Prezydenta @AndrzejDuda o powołanie @JerzyKwiecinski na Ministra Finansów. Minister pozostanie jednocześnie na funkcji @MIR_GOV_PL — Piotr Müller (@PiotrMuller) September 19, 2019





Nowy minister finansów

Jerzy Kwieciński od stycznia 2018 roku stoi na czele Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Wcześniej, od listopada 2015 roku, pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Kwieciński był w rządzie także w latach 2005-2008. Pełnił wówczas funkcję wiceministra rozwoju regionalnego. "Był bezpośrednio odpowiedzialny za koordynację polityki rozwoju kraju i polityki spójności (Strategia rozwoju kraju 2007-2015 i Narodowa strategia spójności 2007-2013) oraz za negocjacje z Komisją Europejską. Uczestniczył w przygotowaniu programów operacyjnych" - czytamy na stronie resortu.

W przeszłości zajmował się także między innymi doradztwem przy raportach Banku Światowego.



W 2015 roku został członkiem Narodowej Rady Rozwoju powołanej przez prezydenta.

Piąty minister

To piąty minister finansów w rządzie Zjednoczonej Prawicy od listopada 2015 roku.

Do września 2016 roku tę funkcję pełnił Paweł Szałamacha. Następnie na czele MF stał Mateusz Morawiecki. Od stycznia 2018 roku szefową resortu została Teresa Czerwińska, która została jednak odwołana z tego stanowiska w ramach rekonstrukcji rządu w czerwcu br.

Od początku czerwca funkcję ministra finansów pełnił Marian Banaś.