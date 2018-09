Do 30 września uczniowie, a do 31 października studenci powinni zadbać o przedłużenie ważności legitymacji szkolnych i studenckich. Odpowiedniego dokumentu nie zastąpi nam zaświadczenie od szkoły, czy uczelni – przypomina Urząd Transportu Kolejowego. Potwierdzeniem do prawa do zniżki nie jest również zaświadczenie policji o utracie dokumentów.

Okazanie w pociągu biletu ulgowego bez ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej (tzn. ze stemplem lub hologramem przedłużającym jej ważność) lub okazanie biletu wraz z wspomnianym wyżej zaświadczeniem oznacza w praktyce, że odbywa się przejazd bez dokumentu uprawniającego do ulgi. W tym przypadku przewoźnik potraktuje takiego pasażera jako osobę bez ważnego biletu - przypomina Urząd Transportu Kolejowego.

UTK przypomina, że zgodnie z przepisami, kontroler powinien wtedy wystawić bilet na przejazd według obowiązującej taryfy i odbywanego odcinka podróży wraz z opłatą wynoszącą 40-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego określonego w taryfie przewoźnika.

Mają osiem lat i są na liście dłużników. Przez jazdę na gapę Para ośmiolatków to najmłodsi dłużnicy wpisani do Rejestru Dłużników BIG InfoMon... zobacz więcej »

Karę można obniżyć

Osoba, która w dniu kontroli posiadała status ucznia lub studenta, może odwołać się od otrzymanego wezwania do zapłaty. Należy jednak działać szybko – na udokumentowanie prawa do przewozu przewidziane jest jedynie siedem dni.

Do odwołania należy załączyć do uwierzytelnioną kopię ważnej legitymacji (np. przez kasjera, notariusza) – już po "podstemplowaniu" lub uzyskaniu hologramu przedłużającego jej ważność - czytamy na stronach UTK.

Trzeba liczyć się także z koniecznością uregulowania opłaty manipulacyjnej. Jej kwota musi być nie wyższa niż 10 proc. pełnej opłaty dodatkowej doliczanej za brak ważnego dokumentu przewozowego. W praktyce wynosi do 20 złotych (jej wysokość jest zazwyczaj podana na druku wezwania do zapłaty).

Zniżki

Zniżki na bilety kolejowe przysługujące uczniom i studentom to ulgi ustawowe. Różnica pomiędzy ceną biletu ulgowego a normalnego pokrywana jest ze środków budżetu państwa.