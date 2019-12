Zandberg: to nie parlament, do którego Prawo i Sprawiedliwość się przyzwyczaiło

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński ma blisko 83 tysiące złotych oszczędności, szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna jest właścicielem czterech mieszkań, a lider Sojuszu Lewicy Demokratycznej Włodzimierz Czarzasty z Lewicy ma obrazy i jacht motorowy. Poniżej przedstawiamy oświadczenia majątkowe liderów partii, które mają swoich przedstawicieli w Sejmie.

Zgodnie z przepisami posłowie mają obowiązek składać oświadczenia majątkowe na początku kadencji, na jej zakończenie oraz na zakończenie każdego roku kalendarzowego. Na stronie internetowej Sejmu właśnie opublikowano najnowsze deklaracje parlamentarzystów wybranych w październikowych wyborach.

WYNIKI WYBORÓW DO SEJMU

Jarosław Kaczyński

Jarosław Kaczyński w oświadczeniu o stanie majątkowym wykazał oszczędności w wysokości około 82,8 tysiąca złotych. Prezes PiS podał, że jest współwłaścicielem jednej trzeciej domu o powierzchni około 150 metrów kwadratowych o wartości około 1,5 miliona złotych.

Kaczyński poinformował także o pełnomocnictwie na zgromadzenie wspólników spółki Srebrna. "Posiadałem jednorazowo pełnomocnictwo do reprezentowania Fundacji 'Instytut Lecha Kaczyńskiego' oraz pozostałych wspólników na nadzwyczajnym zgromadzeniu wspólników Srebrna Sp. z o.o. oraz wykonywania prawa głosu z wszystkich przysługujących wspólnikom udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Posiedzenie to odbyło się, pełnomocnictwo zostało odwołane" - czytamy w oświadczeniu.

Kościński: przyszłoroczny budżet pozostanie bez deficytu Podtrzymujemy plan zapowiadany przez premiera o budżecie na 2020 rok z zerowym d... zobacz więcej » Jarosław Kaczyński od 1997 roku jest przewodniczącym Rady Fundacji Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego. Tę funkcję pełni honorowo.

Prezes PiS podał także, że - zgodnie z danymi na 31 grudnia 2018 roku - otrzymał uposażenie poselskie w wysokości 110 898,20 zł oraz dietę parlamentarną - 30 062,40 zł. Kaczyński pobiera także emeryturę z ZUS-u - 79 483,56 zł w 2018 roku.

Lider rządzącego ugrupowania spłaca kredyt w SKOK. Do spłaty pozostało około 109 tysięcy złotych. Jak czytamy w oświadczeniu, powodem zaciągnięcia była "opieka nad chorą mamą i koszty związane z jej upamiętnieniem".

OŚWIADCZENIE JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO



Jarosław Gowin

Wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, który jest liderem tworzącego rządową koalicję Porozumienia, poinformował o oszczędnościach w wysokości około 74 tysięcy złotych.

Gowin jest także współwłaścicielem dwóch mieszkań: o powierzchni 98 metrów kwadratowych o wartości 450 tysięcy złotych, a także o powierzchni 40 metrów kwadratowych i wartości 200 tysięcy złotych.

Wicepremier podał, że w 2018 roku otrzymał dietę poselską w wysokości 29 394,32 zł oraz wynagrodzenie z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - 195 000,62 zł.

OŚWIADCZENIE JAROSŁAWA GOWINA



Zbigniew Ziobro

Zbigniew Ziobro (lider Solidarnej Polski) poinformował, że zgromadził oszczędności w wysokości 30 098,24 zł oraz 1850 euro.

Minister sprawiedliwości ma udziały w domu rodzinnym o wartości około 150 tysięcy złotych, które odpowiadają 85,6 m kw. powierzchni użytkowej wraz z udziałem w działce o powierzchni 22 arów, na której znajduje się dom.

Ziobro poinformował także o budowie domu jednorodzinnego o powierzchni mieszkalnej 133,15 m kw. i wartości około 586 tysięcy złotych. Ponadto minister jest właścicielem mieszkania o powierzchni 125 m kw., o wartości około 540 tysięcy złotych oraz działki rolnej o wartości około 135 tysięcy złotych. Zbigniew Ziobro jest także właścicielem dwóch działek leśno-rolnych.

Jego dochód z tytułu pełnienia funkcji ministra wyniósł 169 362,86 zł. Ziobro otrzymał także dodatek funkcyjny dla Prokuratora Generalnego w wysokości 64 364,46 zł.

Minister sprawiedliwości spłaca kredyt mieszkaniowy na budowę domu w wysokości 250 tysięcy złotych oraz pożyczkę na budowę instalacji fotowoltaicznej w wysokości 21 tysięcy złotych.

OŚWIADCZENIE ZBIGNIEWA ZIOBRY



Grzegorz Schetyna

Partie otrzymają rekordowe pieniądze z budżetu Na konta ugrupowań, które weszły do parlamentu, popłyną rekordowe kwoty z budżet... zobacz więcej » Grzegorz Schetyna ma 200 tysięcy złotych oszczędności.

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej, wraz z żoną, jest właścicielem domu o powierzchni 240 metrów kwadratowych i wartości 1,2 miliona złotych. To jednak nie koniec. Schetyna wykazał także, że jest właścicielem czterech mieszkań od 32,8 do 54 metrów kwadratowych (współwłasność małżeńska). Ich wartość waha się od 239 tysięcy do 350 tysięcy złotych.

Grzegorz Schetyna ma dwa samochody BMW z 2008 i 2017 roku (leasing).

OŚWIADCZENIE GRZEGORZA SCHETYNY



Adam Szłapka

Przewodniczący Nowoczesnej, która wraz z Platformą Obywatelską i Zielonymi poszła do wyborów jako Koalicja Obywatelska, zgromadził 55 tysięcy złotych oszczędności. Ponadto do oświadczenia majątkowego wpisał jednostki funduszy inwestycyjnych oraz akcje.

Adam Szłapka jest właścicielem domu o powierzchni 106,47 m kw. o wartości 270 tysięcy złotych. Jest także współwłaścicielem, wraz z żoną, mieszkania o powierzchni 54,60 m kw. o wartości 323 tysięcy złotych. Na zakup mieszkania został zaciągnięty kredyt hipoteczny.

Szłapka wykazał, że jest właścicielem samochodu Suzuki Vitara z 2016 roku.

OŚWIADCZENIE ARTURA SZŁAPKI



Małgorzata Tracz

Małgorzata Tracz jest współwłaścicielką mieszkania o powierzchni 76,56 m kw. o wartości 397 020 zł. Na zakup nieruchomości został zaciągnięty kredyt na kwotę 264 680 zł.

Dodatkowo współprzewodnicząca Zielonych wykazała, że otrzymała w 2019 roku 4500 zł brutto za prowadzenie zajęć na Uniwersytecie Wrocławskim.

OŚWIADCZENIE MAŁGORZATY TRACZ



Włodzimierz Czarzasty

Włodzimierz Czarzasty zgromadził oszczędności w wysokości około 155 tysięcy złotych. Ma także papiery wartościowe na kwotę 85,5 tysiąca złotych.

Przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej jest współwłaścicielem domu o powierzchni 255,51 m kw., o wartości 1,2 miliona złotych. Ponadto Czarzasty jest właścicielem mieszkania o powierzchni 35,20 m kw., o wartości 300 tysięcy złotych, które wynajmuje. Ponadto parlamentarzysta jest współwłaścicielem nieruchomości zabudowanej, o powierzchni 0,4932 ha, o wartości 2 milionów złotych.

Czarzasty wykazał w oświadczeniu, że prowadzi działalność gospodarczą. Z tego tytułu w ubiegłym roku osiągnął dochód w wysokości 36 tysięcy złotych brutto.

Włodzimierz Czarzasty wpisał także liczne składniki ruchomego o wartości powyżej 10 tysięcy złotych. Na liście znalazły się między innymi jacht motorowy, obrazy oraz wyroby ze złota i srebra.

Czarzasty spłaca kredyt na zakup mieszkania w euro. Posłowi do spłaty pozostało 62 805,44 euro.

OŚWIADCZENIE WŁODZIMIERZA CZARZASTEGO

Adrian Zandberg

Adrian Zandberg, lider partii Razem, która wraz z SLD tworzyła wspólny komitet w październikowych wyborach, jest współwłaścicielem mieszkania o powierzchni 95,4 m kw., o wartości ponad miliona złotych.

Poseł podał w oświadczeniu, że jako członek zarządu krajowego Razem otrzymał 49 252,94 zł.

OŚWIADCZENIE ADRIANA ZANDBERGA



Władysław Kosiniak-Kamysz

Władysław Kosiniak-Kamysz jest właścicielem mieszkania o powierzchni 86,24 m kw., o wartości około 600 tysięcy złotych. Lider PSL jest także właścicielem dwóch działek rolnych, działki budowlanej oraz garażu.

Kosiniak-Kamysz poinformował, że jest właścicielem Volkswagena Passata 1,9 z 2012 roku, na zakup którego zaciągnął kredyt konsumpcyjny w wysokości 40 tysięcy złotych.

OŚWIADCZENIE WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA



Paweł Kukiz

Paweł Kukiz, którego ugrupowanie szło do wyborów razem z PSL, jest właścicielem domu o powierzchni 450 m kw. o wartości 1,5 miliona złotych oraz mieszkania o powierzchni 36 m kw. i wartości 350 tysięcy złotych (spółdzielcze prawo własnościowe).

Lider Kukiz'15 z tytułu praw autorskich i wykonawczych otrzymał 170 664,79 zł.

Kukiz jest właścicielem samochodu osobowego Audi Q7 z 2009 roku. Poseł spłaca także kredyt hipoteczny na budowę domu - do spłaty pozostało 276 731,99 zł.

OŚWIADCZENIE PAWŁA KUKIZA



Janusz Korwin-Mikke

Janusz Korwin-Mikke, szef partii KORWiN, wchodzącej w skład Konfederacji, wykazał około 30 tysięcy złotych oszczędności. Poseł Konfederacji jest właścicielem domu o powierzchni ok. 250 m kw., o wartości około 1 miliona złotych. Ponadto Korwin-Mikke jest właścicielem działek o wartości około 9 milionów złotych.

W oświadczeniu majątkowym wykazał, że z tytułu pełnienia funkcji publicysty otrzymał około 50 tysięcy złotych.

Parlamentarzysta jest właścicielem fiata punto.

OŚWIADCZENIE JANUSZA KORWIN-MIKKEGO



Robert Winnicki

Robert Winnicki (szef Ruchu Narodowego, Konfederacja) zgromadził 5300 złotych oszczędności. Z tytułu pełnienia funkcji posła otrzymał dietę parlamentarną w wysokości 28 726,24 zł oraz uposażenie poselskie - 105 308,06 zł.

OŚWIADCZENIE ROBERTA WINNICKIEGO



Grzegorz Braun

Grzegorz Braun wskazał w oświadczeniu majątkowym, że posiada 11 tysięcy złotych oszczędności.

Poseł Konfederacji z tytułu praw autorskich, umów w roku podatkowym 2018 osiągnął dochód 69 634,46 zł. Jako składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 tysięcy złotych Grzegorz Braun wpisał "książki".

OŚWIADCZENIE GRZEGORZA BRAUNA