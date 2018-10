Od 1 stycznia 2019 roku na lotnisku w Modlinie będzie działać mobilna wieża kontroli lotów Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, która zastąpi dotychczasową wieżę z 2012 roku - zapowiedział pełniący obowiązki prezesa Agencji Janusz Janiszewski. Kilka miesięcy temu media informowały, że nadzór budowlany wydał decyzję, na mocy której dotychczasowa wieża może działać tylko do końca tego roku.

- Ciągłość służb żeglugi powietrznej będzie zapewniona na lotnisku w Modlinie, w takim samym stopniu, jak na pozostałych 14 lotniskach w Polsce. Obecnie PAŻP przygotowuje najbardziej optymalne rozwiązanie dla lotniska, oczywiście w porozumieniu z zarządzającym portem - powiedział Janiszewski.

- Agencja wywiązuje się z podjętych w tej sprawie ustaleń - zapewnił prezes. Dodał, że poza rozpatrywanym rozwiązaniem posadowienia w porcie w Modlinie mobilnej wieży naszpikowanej nowinkami technologicznymi, jako zapasowy scenariusz analizowana jest także możliwość dostosowania obiektów będących w zarządzaniu portu do wymogów służby ruchu lotniczego.

Na lotnisku w Modlinie obecnie funkcjonuje kontenerowa wieża kontroli lotów, zbudowana w 2012 roku, za ok. 6 mln zł. W lipcu br. media informowały, że nadzór budowlany wydał decyzję, że może ona działać tylko do końca tego roku.

Jak powiedział Janiszewski, o tym jaki ostatecznie wariant będzie wybrany: czy to będzie stała wieża kontroli lotów, czy wieża zdalna, będzie zależało m.in. od biznesplanu lotniska w Modlinie, czy prognoz ruchu lotniczego linii tam operujących.

- Wówczas PAŻP przygotuje takie rozwiązania technologiczne, które pozwolą na szybką realizację docelowego modelu. Decyzja o tym powinna zapaść jeszcze w tym roku - poinformował szef Agencji.

Mobilna wieża może być przewożona z jednego lotniska na drugie, jest wyposażona w trzy stanowiska operacyjne i systemy do zarządzania ruchem lotniczym. Jej koszt to kilka milionów złotych. PAŻP ma na razie jeden taki egzemplarz, który ma stanąć właśnie na lotnisku w Modlinie.

Konflikt portu z agencją

Dotychczas mówiło się o poważnym konflikcie portu z agencją. Na początku roku wycofała się ona z planów budowy wieży w Modlinie. Tym samym nad lotniskiem zawisła groźba czasowego zamknięcia. Modlin był odosobnionym przypadkiem, bo w ostatnich latach PAŻP zainwestował m.in. w Poznaniu (22 mln zł), Lublinie, Krakowie (50 mln zł) Łodzi, Rzeszowie, a do końca tego roku zakończy budowę najwyższej wieży w Polsce - w Katowicach (24,9 mln zł.)

Lotnisko zapasowe dla Chopina

W sobotę rano została podpisana umowa w sprawie sprzedaży radomskiego lotniska Przedsiębiorstwu Lotnisko Chopina coraz bardziej zatłoczone. Kolejny rekord Od stycznia do końca sierpnia 2018 roku na Lotnisku Chopina zostało obsłużonych... zobacz więcej » Państwowemu Porty Lotnicze za kwotę 12,7 miliona złotych. PPL brały pod uwagę dwa lotniska zapasowe dla Chopina - Radom, który jest 110 km od centrum Warszawy, i Modlin, który jest ponad połowę bliżej. Firma zamówiła ekspertyzę, z której wynikało, że szybciej i taniej będzie rozbudować lotnisko bardziej oddalone od stolicy.

Analityk ds. transportu i infrastruktury z "Polityki Insight" Dominik Sapiński na antenie TVN24 odniósł się do dystansu, jaki dzieli Warszawę i Radom oraz stolicę i Modlin. – Mimo, że linia kolejowa nie dochodzi do lotniska w Modlinie, to jednak dojazd tam jest lepszy. To lotnisko jest trochę bliżej, a do tego obsługuje cały północny wschód Polski, który nie ma takiego obiektu. Natomiast Radom jest w tej samej strefie, która jest już obsługiwana przez częściowo Lublin, częściowo Kraków – stwierdził.

- Lotnisko w Modlinie, które już działa, można by było rozbudować podobnie, a nawet mniejszym nakładem sił – dodał Sapiński.

Lotnisko w Modlinie

Lotnisko w Modlinie powstało w 2012 r. Właścicielami spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin są: Agencja Mienia Wojskowego (34,43 proc. udziałów), województwo mazowieckie (30,37 proc. udziałów), Państwowe Przedsiębiorstwo Porty Lotnicze (30,39 proc. udziałów) oraz Nowy Dwór Mazowiecki (4,81 proc. udziałów). Na lotnisku operuje irlandzki Ryanair. W ciągu pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku lotnisko obsłużyło ponad 2,3 mln pasażerów. W całym 2018 r. port spodziewa się 3 mln pasażerów. Szef Ryanaira o CPK: głupi pomysł, pośrodku niczego Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego to głupi pomysł, na który mogli wpaść t... zobacz więcej »

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej jest jedyną w kraju instytucją szkolącą oraz zatrudniającą kontrolerów ruchu lotniczego, którzy pełnią służbę przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Każdego dnia średnio obsługują około 2,5 tys. lotów, a rocznie około miliona. PAŻP jest także odpowiedzialna za zarządzanie polską przestrzenią powietrzną oraz za zaawansowaną infrastrukturę lotniczą, którą buduje i rozwija. Sprawuje nadzór m.in. nad systemem radarowym, urządzeniami nawigacji lotniczej, systemami łączności i systemami wspomagającymi lądowanie.