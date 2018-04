Jan Szyszko nie będzie przewodniczącym szczytu klimatycznego

Polskim kandydatem na przewodniczącego konferencji klimatycznej ONZ w Katowicach COP24 w grudniu będzie sekretarz stanu w Ministerstwie Energii. Według źródeł Polskiej Agencji Prasowej będzie to Michał Kurtyka. W ubiegłym roku nominowanym do tej funkcji przez kraje Europy Wschodniej był były minister środowiska Jan Szyszko.

COP24 to 24. sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Odbędzie się w dniach 3-14 grudnia 2018 roku w Katowicach. W wydarzeniu weźmie udział około 40 tys. delegatów z całego świata, w tym szefowie rządów oraz ministrowie odpowiedzialni za kwestie środowiska i klimatu.

Zgodnie z opublikowanym w piątek rozporządzeniem Rady Ministrów pełnomocnikiem rządu na tej konferencji będzie sekretarz stanu w Ministerstwie Energii. PAP podała, że z jej informacji wynika, iż chodzi o Michała Kurtykę, pełniącego funkcję wiceministra w resorcie energii.

Według dotychczasowych informacji rolę tę miał pełnić były minister środowiska Jan Szyszko. Pełnomocnik rządu jest jednocześnie kandydatem Polski na przewodniczącego Konferencji Klimatycznej.

Oświadczenie Szyszki

O możliwym odsunięciu Jana Szyszki od COP24 pierwszy napisał portal wpolityce.pl. Były minister środowiska w piątek wydał oświadczenie w tej sprawie. Zdaniem Jana Szyszki zmiana na stanowisku przewodniczącego katowickiego szczytu byłaby niezgodna z procedurami.

W oświadczeniu Jan Szyszko zaznacza m.in., że funkcję tę sprawuje osoba na nią nominowana, a nie szef urzędu ds. klimatycznych danego kraju. Były minister środowiska dodaje także, że zmiana na stanowisku przewodniczącego COP24 wymagałaby zgody państw regionu Europy Wschodniej jako państw, które tego wyboru dokonały.

"W przeciwnym razie będziemy mieli do czynienia z łamaniem reguł ONZ, co w przypadku członka pełniącego obecnie funkcję niestałego członka Rady Bezpieczeństwa jest nie do zaakceptowania. Nikt bowiem nie konsultował ze mną tej decyzji i nie wyraziłem zgody na jej zrzeczenie się" - pisze Jan Szyszko.



Były minister przypomniał, że w świetle reguł Konferencji, zostaje on jej pełnoprawnym przewodniczącym.

Odbywające się corocznie w ramach ONZ sesje COP służą międzynarodowym negocjacjom klimatycznym, "na którym spotykają się przedstawiciele wszystkich Stron Konwencji (196 państw i UE), by podejmować decyzje dotyczące dalszych działań na rzecz ochrony klimatu oraz funkcjonowania samej Konwencji" - przypomina Ministerstwo Środowiska. W tegorocznym wydarzeniu, którego gospodarzem jest Polska, weźmie udział blisko 40 tys. delegatów.