Odtwórz: Telefon w każdej celi. Tak będzie we Francji

Polacy wydają coraz więcej na zakup smartfona - czytamy w czwartkowym wydaniu dziennika "Rzeczpospolita". Tymczasem za telefony w skali globalnej płacono w 2018 roku mniej w porównaniu do poprzedniego roku.

325 dolarów, czyli około 1,23 tys. zł, wydawaliśmy średnio w pierwszym półroczu tego roku na zakup smartfona – wynika z danych przygotowanych dla "Rzeczpospolitej" przez firmę analityczną GfK.



Dla porównania - jak pisze dziennik - jeszcze w 2017 r. było to średnio 285 dol., co przy ówczesnym kursie dawało niecałe 1,1 tys. zł. "Ten wynoszący około 14 proc. wzrost to pochodna kilku zjawisk zachodzących niemal równocześnie, ale mających różne podłoże" - pisze "Rz".

Bogatszy Polak chce lepszego smartfona

Eksperci - jak czytamy - wskazują przede wszystkim na rosnącą siłę nabywczą Polaków.

"Mając więcej w kieszeni, częściej decydujemy się na zakup urządzeń wydajniejszych i bardziej reprezentacyjnych (z większym ekranem)" - twierdzi "Rzeczpospolita". Koreańczycy pokazali składany smartfon Składane urządzenie umożliwiające przełączanie się pomiędzy trybem telefonu i ta... zobacz więcej »



Jak dodaje, na wzrost wydatków Polaków na telefon przekłada się także polityka operatorów telekomunikacyjnych coraz częściej rezygnujących z ofert typu "smartfon za złotówkę" na rzecz sprzedaży ratalnej.

"Mimo obserwowanej tendencji średnia cena zakupu smartfonu w Polsce jest nadal niższa niż aktualnie w skali świata. W 2018 r. – mówią dane GfK – za smartfon płacono na świecie średnio 384 dol., o 2 proc. mniej niż w 2017 r." - napisano w dzienniku.

Jak czytamy w "Rzeczpospolitej", "ten delikatny spadek można tłumaczyć właśnie mniejszym popytem na telefony, ale nie tylko". "Miniony rok minął jeszcze pod znakiem cenowej konkurencji ze strony chińskich producentów, wchodzących na kolejne rynki" - zauważa dziennik.