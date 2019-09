Stawka za śmieci niesegregowane może być od dwóch do czerech razy wyższa niż za segregowane. Takie przepisy wprowadza znowelizowana tak zwana ustawa śmieciowa. Jak się ustrzec przez wyższymi opłatami? Przypominamy.

Nowe przepisy (obowiązują od piątku 6 września) wprowadzają "widełki" w opłatach dla osób, które nie segregują śmieci. W zależności od decyzji samorządu (rady miasta lub gminy) zapłacą one nie mniej niż dwukrotność, ale nie więcej niż czterokrotność opłaty śmieciowej.

Ministerstwo Środowiska wskazywało wcześniej, że zwiększona stawka może dotyczyć ponad sześciu milionów Polaków, a najważniejszym celem zmiany przepisów ma być zwiększenie motywacji do segregowania odpadów.

Jak segregować śmieci?

1 lipca 2017 r. wszedł w życie Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO), obowiązujący na terenie całego kraju. Zgodnie z tym systemem należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia.

Śmieci segregujemy do pięciu różnych pojemników: niebieskiego, zielonego, żółtego, brązowego i czarnego.





Pojemnik niebieski

Jak wyjaśnia Ministerstwo Środowiska, pojemnik niebieski przeznaczony jest na papier. Można do niego wrzucić opakowania z papieru i tektury, gazety, czasopisma i ulotki, zeszyty, a także papier biurowy.

Do wspomnianego pojemnika nie można natomiast wrzucać: odpadów higienicznych (np. ręczników papierowych, czy zużytych chusteczek), kartonów po mleku i napojach, papieru lakierowanego i powleczonego folią, zanieczyszczonego papieru, czy papierowych worków po nawozach i materiałach budowlanych.



Pojemnik zielony

Do tego pojemnika wkładamy szkło. Umieścić w nim można: butelki po napojach i żywności, słoiki, szklane opakowania po kosmetykach.

Nie powinno się natomiast wrzucać do niego: ceramiki, doniczek, porcelany, szkła okularowego i żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, żarówek, świetlówek i reflektorów, opakowań po lekach,rozpuszczalnikach i olejach silnikowych, a także luster i szyb.

Gminy mogą wprowadzić też osobne pojemniki na szkło bezbarwne (pojemnik koloru białego oznaczony napisem "Szkło bezbarwne") i kolorowe (pojemnik koloru zielonego oznaczony napisem "Szkło kolorowe".



Pojemnik żółty

Metale i tworzywa sztuczne powinniśmy natomiast wrzucać do pojemnika żółtego. Jest on przeznaczony na: butelki plastikowe, nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików, plastikowe opakowania,torebki, worki foliowe, kartony po mleku i sokach, puszki po żywności, folię aluminiową, czy opakowania po środkach czystości, kosmetykach.

W żółtym pojemniku nie można z kolei umieszczać:opakowań po lekach, zużytych baterii i akumulatorów, opakowań po farbach, lakierach i olejach, plastikowych zabawek, części samochodowych, czy zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.



Pojemnik brązowy

Pojemnik o kolorze brązowym jest przeznaczony do wyrzucenia: odpadków warzywnych i owocowych, resztki jedzenia, gałęzie drzew i krzewów, skoszonej trawy, liści, kwiatów, trocin i kory drzew.

Taki pojemnik nie jest jednak przeznaczony do wyrzucania: ziemi i kamieni, popiołu z węgla kamiennego, drewna impregnowanego, kości i odchodów zwierząt, czy oleju jadalnego oraz płyt wiórowych i pilśniowych.



Pojemnik czarny

Do ostatniego z pojemników wrzucamy wszystko, czego nie można wyrzucić do pozostałych, a co nie jest odpadem niebezpiecznym.

Nie można więc do niego wrzucić: przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych.



Co powstaje z recyklingu?

Główną korzyścią płynącą z segregacji śmieci jest możliwość późniejszego poddania ich recyklingowi, dzięki czemu mogą być one powtórnie wykorzystane.