Lody, ciasta z kremem, mleczne koktajle, ale także mięso i dania na jego podstawie. Kiedy jest coraz cieplej trzeba szczególnie uważać na to, co jemy. Trzeba spożywać rzeczy świeże albo tuż po rozmrożeniu. Ponowne zamrażanie to proszenie się o sensacje żołądkowe albo poważne zatrucie groźnymi bakteriami. Na co uważać w trakcie upałów? O radach brytyjskich naukowców w TVN24 BiS mówił Marcin Masewicz.