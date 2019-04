Ile kosztuje podróż do Turcji?

W 2018 roku wydano najwięcej paszportów od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wynik był lepszy o ćwierć miliona niż rok wcześniej.

Według danych Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które zajmuje się między innymi przygotowywaniem dokumentów, w całym 2018 roku wydano 1 milion 763 tysiące 658 paszportów. Dla porównania w 2017 roku było to - 1 milion 500 tysięcy 179 paszportów.

"Od chwili przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej, tj. od 1 maja 2004 r. do Unii Europejskiej, rok 2018 był rekordowy pod względem liczby wydanych paszportów" - poinformowało nas biuro prasowe MSWiA.

Dotychczas najwięcej paszportów wydano w 2002 roku - 2 miliony 645 tysięcy 559 dokumentów.

Przyczyny wzrostu

Przedstawiciele MSWiA pytani o przyczyny rekordowego wyniku w 2018 roku, zwrócili uwagę, że "obywatele polscy, składający wniosek o wydanie dokumentów paszportowych nie wskazują – co do zasady – powodu ubiegania się o wydanie dokumentu, za wyjątkiem trybów wnioskowania o drugi paszport lub paszport tymczasowy".

"W konsekwencji, brak jest obiektywnej możliwości wskazania powodów lub przyczyn zwiększonego zapotrzebowania obywateli na dokumenty paszportowe" - dodano.

Jednocześnie przedstawiciele ministerstwa wyjaśnili, że w 2018 roku, tak jak i w poprzednich latach, najwyższa liczba wniosków o wydanie paszportów, wpływa do organów w sezonie turystyczno-urlopowym.









Być może wzrost ma zatem związek z rosnącym zainteresowaniem wyjazdami do krajów, których granice można przekraczać tylko z ważnym paszportem.

Jak wynika z raportu Polskiej Izby Turystyki za 2018 rok, drugim najczęściej wybieranym kierunkiem przez klientów biur turystycznych była Turcja. Coraz więcej turystów decyduje się również na pobyt w Albanii.

Najnowsze raporty potwierdzają, że zainteresowanie tymi kierunkami także w 2019 roku nie maleje. Z danych zaprezentowanych przez Fly.pl (jednego z trzech, obok serwisów Wakacje.pl i Travelplanet.pl, największych multiagentów turystycznych działających na polskim rynku), najpopularniejszym kierunkiem na tegoroczną majówkę także jest Turcja. Na podium jest także Egipt. Do wszystkich tych krajów wymagany jest paszport.

Jakie prognozy

Dane za pierwsze trzy miesiące tego roku wskazują, że w 2019 roku może być wydanych jeszcze więcej paszportów.

Od stycznia do marca wydano bowiem 422 511 paszportów, podczas gdy w analogicznym okresie przed rokiem było to 380 335 paszportów.

Wyższego wyniku niż przed rokiem spodziewa się zresztą samo Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. "(...) prognozuje się, iż w 2019 r. liczba wydanych obywatelom polskim dokumentów paszportowych będzie wyższa, niż w roku ubiegłym" - podkreślono w przesłanej nam odpowiedzi.



Dodano jednak, że "obecnie trudno jest określić procentowy wzrost liczby obywateli polskich ubiegających się o wydanie dokumentu paszportowego, bowiem największe zainteresowanie otrzymaniem paszportu występuje w okresie kwiecień - sierpień, co jest spowodowane – w głównej mierze – sezonem turystyczno-urlopowym".

Polski paszport znalazł się na 13. miejscu w rankingu Henley Passport Index. Wynika z niego, że turyści z Polski na podstawie tego dokumentu mogą korzystać z ułatwień, przekraczać granice 175 krajów i innych miejsc docelowych.