Prezydent Andrzej Duda, na wniosek premiera, powołał w czwartek minister Jadwigę Emilewicz na stanowisko wiceprezesa Rady Ministrów.

"Trudne czasy wymagają od nas szczególnej odpowiedzialności za dobro wspólnoty. Powołanie na funkcję wicepremiera rządu RP traktuję jako zobowiązanie do tego, abyśmy szczególnie dzisiaj dbali o to, żeby w tak trudnych czasach nikt nie miał poczucia, że został pozostawiony sam sobie" - napisała na Twitterze Jadwiga Emilewicz.

Podczas przekazywania aktu powołania, zarówno prezydent Duda jak i minister Emilewicz mieli na dłoniach rękawiczki.



Dymisja Gowina

W poniedziałek szef Porozumienia Jarosław Gowin, wicepremier i minister szkolnictwa wyższego, oświadczył, że podaje się do dymisji z obu pełnionych funkcji. Zaznaczył, że jego ugrupowanie, Porozumienie, pozostaje częścią Zjednoczonej Prawicy. Na funkcję wicepremiera rekomendował Jadwigę Emilewicz.

Uczestnicząca w poniedziałkowej konferencji prasowej minister Emilewicz podkreślała, że dziś najważniejszą rzeczą jest stabilizacja i zapewnienie bezpieczeństwa - zarówno tego zdrowotnego, jak i gospodarczego - Polaków.

- Bo to, co dziś jest podstawową troską Polaków to jest to, czy będą mieli pracę, czy uzyskają pensje, czy będą mieli za co utrzymać swoje rodziny i swoje dzieci w tym trudnym czasie. I to są podstawy decyzji, którą podjęliśmy, i którą zaakceptowaliśmy, którą zarekomendował nam premier Jarosław Gowin - mówiła.

Dodała też, że podejmowane będą kolejne inicjatywy ustawodawcze dotyczące zwalczania skutków epidemii. - Na pewno Porozumienie będzie jasnym i mocnym głosem, będzie rekomendować dalsze zmiany w zakresie wsparcia i utrzymania miejsc pracy, w zakresie wsparcia podmiotów gospodarczych, abyśmy przetrwali największy kataklizm gospodarczy, jaki spotyka Polskę w ciągu ostatnich stu lat. Jesteśmy i czujemy się częścią obozu Zjednoczonej Prawicy - podkreśliła.



- Przegrupowujemy "wojska", ale lider pozostaje ten sam - Jarosław Gowin - dodała Emilewicz.

Źródło: Jakub Szymczuk/KPRP Prezydent powołał Jadwigę Emilewicz na urząd Wiceprezesa Rady Ministrów

Jadwiga Emilewicz - sylwetka

Jadwiga Emilewicz ma 45 lat. Jest krakowianką, absolwentką i doktorantką na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest stypendystką Uniwersytetu Oxford oraz programu American Council on Germany, Dräger Foundation, ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Od 2003 r. związana jest z Wyższą Szkołą Europejską im. ks. J. Tischnera w Krakowie.

Od 2015 roku jest wiceprezesem partii Jarosława Gowina. W tworzenie Polski Razem, przekształconej później w Porozumienie, zaangażowała się w 2013 roku.

"Jednak pierwsze prawdziwe doświadczenie polityczne i poznanie polityki od wewnątrz umożliwiła mi praca w Departamencie Spraw Zagranicznych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w latach 1999 – 2002, kiedy premierem był Jerzy Buzek. Szybki kurs polityki i administracji w działaniu, kiedy po raz drugi po 1989 roku przyszedł rząd z dużym programem reformy" - pisze na swojej stronie.

W latach 2015–2018 pełniła funkcję podsekretarza stanu w ministerstwie rozwoju. W stycznia 2018 r. została powołana na stanowisko ministra przedsiębiorczości i technologii w pierwszym rządzie Mateusza Morawieckiego. Od 15 listopada 2019 zajmuje stanowisko ministra rozwoju w jego drugim gabinecie.

Zna język angielski, niemiecki i francuski.

Ma trzech synów.

