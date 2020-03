Prezes telewizji państwowej Jacek Kurski na Twitterze pokazał swój list do Andrzeja Dudy, w którym napisał, że "oddaje się do dyspozycji" prezydenta.

Jak napisał Kurski na Twitterze, list miał trafić do prezydenta "drogą elektroniczną dziś w godzinach popołudniowych".

"W związku z wątpliwościami z wątpliwościami Pana Prezydenta co do złożenia podpisu pod ustawą przyznającą mediom publicznym rekompensatę abonamentową, oraz w związku z pojawiającymi się w domenie publicznej odniesieniami do mnie jako Prezesa TVP, oświadczam, iż w imię dobra Telewizji Polskiej, interesu publicznego, a także w zgodzie z wartościami, którym służyłem przez całe swoje życie - oddaję się do dyspozycji Pana Prezydenta" - czytamy w liście na Twitterze.

"Szanowny Panie Prezydencie, chcę Pana zapewnić, że moja osoba nie jest i nie będzie przeszkodą w zapewnieniu TVP stabilnych podstaw finansowania uzależnionych od Pana decyzji" - oświadczył Kurski.



Poniżej list do Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, który wysłałem do niego drogą elektroniczną dziś w godzinach popołudniowych. pic.twitter.com/8LDSQaiI3i — Jacek Kurski PL (@KurskiPL) March 6, 2020





Piątek jest ostatnim dniem, kiedy Andrzej Duda musi podjąć decyzję w sprawie ustawy przekazującej blisko dwa miliardy złotych na media państwowe. Prezydent ma ją ogłosić wieczorem. Według medialnych doniesień, dymisja Jacka Kurskiego miała być kartą przetargową za podpis pod ustawą.

Jacek Kurski pełni funkcję prezesa państwowej telewizji od stycznia 2016 roku. Na tym stanowisku zastąpił Janusza Daszczyńskiego.

Prezesa telewizji państwowej powołuje i odwołuje Rada Mediów Narodowych. W skład Rady wchodzą trzy osoby wybierane przez Sejm i dwie powoływane przez Prezydenta RP, ale wskazane przez największe kluby opozycyjne. Obecnie przewodniczącym Rady jest Krzysztof Czabański.