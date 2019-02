W piątek unijni inspektorzy zakończyli audyt nadzoru weterynaryjnego w Polsce - poinformował Główny Lekarz Weterynarii Paweł Niemczuk. Kontrole trwały od poniedziałku.

Audyt jest konsekwencją nielegalnego uboju chorych krów, który został pokazany w reportażu "Superwizjera" TVN.

Patryk Szczepaniak, dziennikarz "Superwizjera", który zatrudnił się w rzeźni skupującej chore i padłe krowy, opowiada o tym, co widział i jak został zdekonspirowany. CZYTAJ W MAGAZYNIE TVN24

- W ciągu 10 dni powstanie raport unijnych inspektorów, do którego Polska będzie mogła się odnieść - powiedział Niemczuk. Dodał, że do tego czasu nie będą udzielane żadne informację na temat wyników przeprowadzanych kontroli w Polsce.

"Cieszę się, że przyjechali"

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski pytany w piątek w Radiu Zet, czego spodziewa się po audycie KE odpowiedział: - Cieszę się, że w ogóle przyjechali. To jest trochę rutynowa kontrola, ale cieszę się, że są, żebym się upewnił, że procedury polskiej weterynarii są takie same jak w innych krajach; że nie odbiegają od standardów i żeby ci inspektorzy, jeżeli coś dostrzegą, żeby również to przedstawili po to, żebym mógł to też korygować.



Czesi boją się polskiego mięsa. Kontrole weterynaryjne na drogach W Czechach na przygranicznych odcinkach głównych dróg z Polski podjęto we wtorek... zobacz więcej » Natomiast dopytywany, czy jest spokojny wyniki, odpowiedział: - Tak, przez te dni niczego mi nie sygnalizują, żeby coś dramatycznego zostało przez nich dostrzeżone, a byli wszędzie.

Kilkudniowy audyt

Unijni inspektorzy rozpoczęli prace w poniedziałek od audytu Głównym Inspektoracie Weterynarii. W kolejnych dniach odbywał się on w terenie - inspektoracie wojewódzkim i powiatowym.

Inspektorzy sprawdzili także działalność wybranej przez nich ubojni oraz zakładu skupu zwierząt jak również zapoznali się z dokumentami zakładu przetwórczego.



Jak zapewniał Niemczuk na poniedziałkowej konferencji prasowej, audyt inspektorów jest sprawą rutynową i jest przeprowadzany w różnych krajach, po wykryciu nieprawidłowości w systemie nadzoru weterynaryjnego.

Nielegalny ubój bydła pokazany w materiale "Superwizjera", miał miejsce w jednej z ubojni w powiecie Ostrów Mazowiecka. Inspekcja Weterynaryjna we współpracy z policją natychmiast podjęła czynności sprawdzające, wyjaśniające i zabezpieczające. Rzeźnia, w której dokonywano nielegalnego uboju. została zamknięta.

Jak zapewniła Inspekcja Weterynaryjna i Inspekcja Sanitarna, mięso zostało przebadane i jest bezpieczne, ale ze względów ostrożności zostało ono wycofane. Mięso to z ubojni trafiło do dwóch zakładów rozbioru i dalej było sprzedawane odbiorcom w kraju i zagranicą. Z list dystrybucyjnych wynika, że mięso trafiło do kilkudziesięciu punktów w Polsce i za granicę - do 14 krajów.

Zmiana przepisów

"Dziękujemy dziennikarzom, że znaleźli tę ubojnię" W związku z nielegalnym ubojem krów prowadzony jest audyt w Głównym Inspektoraci... zobacz więcej » Po tym incydencje minister Ardanowski zarządził sprawdzenie wszystkich (około 1300) rzeźni działających w Polsce. Takie kontrole trwają.

Ardanowski zapowiedział ponadto w najbliższych czasie zmianę systemu nadzoru weterynaryjnego. Ma być ona wzmocniona finansowo i kadrowa, a nadzór nad bezpieczeństwem żywności mają przejąć całkowicie państwowe służby weterynaryjne.

- Przygotowuję w tej chwili, w porozumieniu z rolnikami, zmianę do ustawy weterynaryjnej, która ma w krótkim czasie doprowadzić do uszczelnienia tego systemu i udowodnienia światu, że w pełni kontrolujemy sytuację w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem żywności - powiedział w poniedziałek minister rolnictwa.

W najbliższy poniedziałek, na comiesięcznym spotkaniu ekspertów do spraw żywności, zwierząt i paszy z państw członkowskich, Polska ma przedstawić w Brukseli informacje dotyczące nielegalnego uboju krów.

Jak powiedział Główny Lekarz Weterynarii, który weźmie udział w tym spotkaniu, poinformuje o sytuacji, która miała miejsce w Polsce, a także o podjętych działaniach przez służby weterynaryjne.