Brak dostępu do bankowości internetowej i mobilnej oraz niedostępne bankomaty. Część klientów może mieć również problem z płatnościami kartami. To efekt weekendowych prac serwisowych w kilku bankach.

ING

W nocy z soboty na niedzielę bank będzie prowadził prace serwisowe. Od 0.00 do 5.30 będą utrudnienia w korzystaniu z: bankomatów i wpłatomatów, systemu bankowości internetowej Moje ING i jego wersji mobilnej, systemu bankowości internetowej ING Business i jego wersji mobilnej

płatności BLIK, przelewów ekspresowych oraz płatności internetowych Płać z ING.



Ponadto, jak czytamy w komunikacie ING, "mogą wystąpić utrudnienia w realizacji płatności kartami".

Przelewy wewnętrzne, czyli pomiędzy kontami w banku, przyjęte do realizacji w sobotę po 14.00, będą realizowane tego samego dnia, natomiast zostaną zaksięgowane w poniedziałek 20 stycznia.

Przelewy zewnętrzne przyjęte do realizacji po godzinie 14.00 zostaną zrealizowane w poniedziałek 20 stycznia.



Oprocentowanie kredytów we frankach najwyższe od pięciu lat Wraz ze spłatą kolejnych rat kredytu zmniejsza się zadłużenie, a w rezultacie po... zobacz więcej » "Jeśli w tym czasie będziesz potrzebować gotówki lub planujesz zakupy, najlepiej wypłać pieniądze wcześniej. Zaplanuj przelewy w innym terminie" - radzą przedstawiciele ING.

Bank Millennium

W związku z planowanymi pracami serwisowymi od godziny 22.00 w sobotę do godziny 10.00 w niedzielę niedostępne będą: Millenet i aplikacja mobilna, BLIK oraz płatności przez internet.



Dodatkowo utrudnienia mogą również wystąpić podczas płatności zbliżeniowych telefonem (HCE).

"Karty, płatności kartą w internecie, bankomaty i wpłatomaty będą działać prawidłowo. Możliwe będzie także telefoniczne zastrzeżenie karty" - czytamy w komunikacie Banku Millennium.

Idea Bank

W związku z pracami modernizacyjnymi w piątek od godziny 22.00 do godziny 6.00 w sobotę nastąpi przerwa w dostępie do aplikacji mobilnej.