Brak dostępu do bankomatów i wpłatomatów, bankowości internetowej i mobilnej oraz niedostępne płatności kartami. To utrudnienia, które w najbliższych dniach czekają na klientów części banków.

ING

W nocy z soboty na niedzielę od 0.00 do 5.30 będą prowadzone prace serwisowe.

W tym czasie klienci mogą mieć ograniczony dostęp do: bankomatów i wpłatomatów,

Mojego ING (w tym jego funkcji, czyli m.in. Kantoru i modułu Makler) oraz aplikacji mobilnej Moje ING mobile, ING Business i jego wersji mobilnej, płatności BLIK, przelewów ekspresowych, płatności internetowych - Płać z ING.



"Nie będzie również można aktywować kart i nadawać kodów PIN, zamówić karty Mastercard w telefonie, przypisać do telefonu karty Mastercard w telefonie (aktywacja płatności), dodać karty Visa zbliżeniowa do aplikacji Google Pay oraz Apple Pay i wykonać przelewu z rachunku karty kredytowej" - czytamy.



Wszystkie ważne przelewy klienci powinni wykonać w sobotę do godziny 14.00. "Po tej godzinie wyłączymy możliwość wykonywania operacji księgowych w trybie online. Przelewy wewnętrzne tj. pomiędzy rachunkami w naszym banku, przyjęte do realizacji po godz. 14.00, będą realizowane tego samego dnia, natomiast zostaną zaksięgowane w poniedziałek (3 lutego). Przelewy zewnętrzne przyjęte do realizacji po godz. 14.00 zostaną zrealizowane w poniedziałek" - wyjaśniono w komunikacie.



"Jeśli masz plany na weekend, najlepiej wcześniej wypłać gotówkę" - radzą przedstawiciele ING.

BNP Paribas

W piątek od godziny 23.00 do godziny 9.00 w sobotę bankowość internetowa (Pl@net/Optima/BiznesPl@net) i mobilna (GOmobile/Mobile BiznesPl@net/GOmobile Biznes) będą niedostępne ze względu na zaplanowane prace serwisowe.

"Jednocześnie zapewniamy, że operacje kartowe i dostęp do bankomatów będą przebiegać bez zakłóceń" - czytamy w komunikacie BNP Paribas.

Toyota Bank

W niedzielę w godzinach 13.00-1.00 odbędą się prace serwisowe infrastruktury technicznej banku.

W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do systemu bankowości elektronicznej, automatycznego serwisu telefonicznego, usługi tak zwanych szybkich płatności oraz autoryzacji płatności kartowych.