"Mogą przejąć kontrolę nad Twoim kontem bankowym i je wyczyścić" - tak przed cyberoszustami ostrzega swoich klientów w komunikacie ING Bank Śląski.

Przedstawiciele banku w komunikacie poinformowali, że oszuści wysyłają wiadomości e-mailowe z nieprawdziwą informacją, o tym, że otrzymaliśmy pozytywną decyzję kredytową. "W mejlu jest link, który prowadzi do fałszywej strony Mojego ING" - wskazano.

ING ostrzega przed oszustami

Na podstawionej stronie cyberprzestępcy proszą o login, a następnie o wpisanie pełnego hasła do bankowości. Na kolejnym ekranie mogą poprosić o wpisanie kodu SMS.

"Nie klikaj w link, nie loguj się na tej stronie. Oszuści mogą przejąć kontrolę nad Twoim kontem bankowym i je wyczyścić" - ostrzegają przedstawiciele ING.

Bank podnosi ofertę. Oferuje już 1000 złotych za rezygnację z jego usług Nawet 1000 złotych mogą otrzymać od banku klienci DNB Bank Polska za zamknięcie... zobacz więcej » Jak wyjaśniono, w czasie kiedy podajemy dane do logowania na fałszywej stronie, oszuści tymi danymi logują się do bankowości. "Wykonują za Ciebie przelew, ustawiają zaufanego odbiorcę lub zmieniają numeru telefonu do autoryzacji transakcji. Następnie Ty autoryzujesz takie zlecenie - wpisując kod SMS na fałszywej stronie. Chwilę później złodzieje czyszczą Twoje konto z pieniędzy" - czytamy w komunikacie.

Przedstawiciele ING przypominają, że nie wysyłają wiadomości z prośbą o zalogowanie lub podanie danych prywatnych na przykład numeru telefonu do autoryzacji transakcji.

"Nigdy nie wymagamy podawania loginu i pełnego hasła do bankowości. Dotyczy to również kodu SMS - chyba, że to Ty dzwonisz do banku i jest to kod uwierzytelniający. Czytaj dokładnie treści SMS-ów jakie otrzymujesz z banku" - dodano.

Ostatnie ostrzeżenia

W ostatnim czasie pojawia się coraz więcej ostrzeżeń przed fałszywymi wiadomościami.

Na początku lipca pisaliśmy o przestępcach podszywających się pod mBank, którzy rozsyłają wiadomości e-mail, zawierające fałszywą informację o zarejestrowaniu zlecenia przelewu.

O tym, że można stracić swoje pieniądze niedawno informowała także Izba Administracji Skarbowej w Warszawie. Fiskus ostrzegał podatników przed fałszywymi mailami informującymi o konieczności uiszczenia brakującej kwoty po rozliczeniu zeznania podatkowego za 2018 roku.

Pod koniec maja Bank Pekao ostrzegał przed fałszywymi wiadomościami e-mail, informującymi o zablokowaniu dostępu do konta. Niedawno także Związek Banków Polskich poinformował, że przestępcy podszywają się pod serwisy oferujące szybkie przelewy, na przykład Dotpay, PayU, czy Przelewy24. Komunikat w tej sprawie zamieściły na swoim stronach między innymi Credit Agricole i Bank Pocztowy.