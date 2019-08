Brak możliwości płatności kartami, niedostępne bankomaty oraz bankowość internetowa i mobilna. To utrudnienia, które w weekend czekają na klientów części banków.

ING Bank Śląski

W nocy z soboty na niedzielę, w godzinach 0.00-5.00 zaplanowano prace serwisowe. W ich trakcie klienci muszą liczyć się z ograniczonym dostępem do: bankomatów i wpłatomatów, systemu bankowości internetowej Moje ING (w tym Kantoru i modułu Makler) oraz aplikacji mobilnej.

Ponadto nie będzie dostępu do systemu bankowości internetowej ING Business i jego wersji mobilnej, płatności BLIK, a także płatności internetowych za pomocą Płać z ING. "W trakcie prac możesz mieć także problemy z płatnościami naszymi kartami" - dodali przedstawiciele banku, jednocześnie wskazując, że jeśli klienci planują ważny przelew, to należy wykonać go w sobotę do godziny 14.00. Po tej godzinie zostanie on bowiem zaksięgowany dopiero w poniedziałek 5 sierpnia.

"Przelewy wewnętrzne (to znaczy pomiędzy kontami w naszym banku) będziemy realizować na bieżąco, natomiast zaksięgujemy je w poniedziałek" - dodano. W sobotę po 14.00 nie będzie również możliwości wymiany waluty w internetowym kantorze ING.



Bank oferuje 800 złotych za rezygnację z jego usług Nawet 800 złotych mogą otrzymać od banku klienci DNB Bank Polska za zamknięcie s... zobacz więcej »

Getin Bank

W związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi w nocy z soboty na niedzielę, w godzinach 23.30 do 9.30, nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej i mobilnej.

Idea Bank

W związku z pracami modernizacyjnymi w sobotę od godziny 22.00 do godziny 6.00 w niedzielę nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej Idea Cloud oraz aplikacji mobilnej.

Lion's Bank

Na utrudnienia muszą przygotować się także klienci Lion's Bank, czyli marki należącej do Idea Banku. W związku z pracami modernizacyjnymi w sobotę od godziny 22.00 do godziny 6.00 w niedzielę nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej.

Bank Pocztowy

Prace modernizacyjne zaplanowano również w Banku Pocztowym. W związku z tym w niedzielę od godziny 10.00 do godziny 22.00 nie będzie dostępu do usług banku.

"W tym czasie płatności kartą oraz wypłaty z bankomatów będą przebiegać bez zakłóceń. Infolinia będzie dostępna tylko w trybie informacyjnym" - czytamy w komunikacie.

Toyota Bank

W niedzielę, w godzinach 8.00-18.00, odbędą się prace serwisowe infrastruktury technicznej banku.

W tym czasie mogą wystąpić utrudnienia w autoryzacji płatności kartami oraz utrudnienia w dostępie do systemu bankowości elektronicznej, automatycznego serwisu telefonicznego i usługi tak zwanych szybkich płatności.