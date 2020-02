Odtwórz: Rewolucja w płatnościach zbliżeniowych. Sprawdź, co się zmieni

Brak dostępu do wpłatomatów, bankowości internetowej i mobilnej. To utrudnienia, które w najbliższych dniach czekają na klientów części banków.

ING Bank Śląski

W nocy z soboty na niedzielę (8-9 lutego) od północy do 2.00 planowane są prace serwisowe sieci urządzeń Planet Cash. "Możesz mieć ograniczoną możliwość wpłat i wypłat gotówki w tych urządzeniach" - informuje bank. Doradza też, że w tym czasie klienci mogą bezpłatnie wypłacać gotówkę w bankomatach ING oraz w sklepach, dzięki usłudze cashback.

Bank podaje, że w weekend odbędą się prace nad systemami informatycznymi. "Od 22.00 w piątek (7 lutego) do 12.00 w sobotę (8 lutego) nie będą działać nasze serwisy" - informuje Credit Agricole.

W tym czasie nie dostępne będą: serwisy CA24 (internetowy, mobilny, tekstowy), automatyczny serwis telefoniczny IVR, płatności internetowe Przelew Online, BLIK, wpłatomaty w naszych placówkach. Klienci nie otrzymają powiadomień SMS o wykonanej transakcji kartą, a w serwisie telefonicznym CA24 będą mogli wyłącznie zastrzec kartę.

"Jeśli planujesz przelewy, zrób je wcześniej" - przekonuje klientów bank. Zaznacza przy tym, że karty płatnicze będą działać normalnie, choć dodaje: "na wszelki wypadek miej przy sobie gotówkę".

Bank Pocztowy

W związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi, w niedzielę 9 lutego od godziny 1.00 do 7.00 rano mogą wystąpić przerwy w dostępie do usług bankowości internetowej - informuje bank. Dodaje, że "w tym czasie płatności kartą oraz wypłaty z bankomatów będą przebiegać bez zakłóceń", za to infolinia będzie dostępna tylko w trybie informacyjnym.

Getin Noble Bank

"W związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi w nocy z piątku na sobotę (7 na 8 lutego) w godzinach 23.30 do 10.00 nastąpi przerwa w dostępie do Bankowości Internetowej i Mobilnej" - komunikuje bank.