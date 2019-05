Odtwórz: Expander: nawet 124 zł za skorzystanie z karty do konta w złotych

Możliwe problemy z płatnościami kartami, brak dostępu do bankowości internetowej i mobilnej. To utrudnienia, które w najbliższy weekend czekają na klientów kilku banków.

ING Bank Śląski

Utrudnienia czekają na klientów ING Banku Śląskiego. W sobotę, w godzinach 8.00-18.00, będą trwały prace technologiczno-serwisowe, które sprawią, że niedostępne będą moduł Makler w systemie bankowości internetowej oraz aplikacja ING Makler Mobile.

BNP Paribas

W sobotę od godziny 0.00 do godziny 11.30 systemy bankowości internetowej BNP Paribas Bank Polska będą niedostępne ze względu na zaplanowane prace serwisowe.

Getin Noble Bank

Duży bank ostrzega przed oszustami. "Korespondencję należy skasować" Pekao ostrzega przed fałszywymi wiadomościami e-mail, informującymi o zablokowan... zobacz więcej » W związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi w nocy z piątku na sobotę, w godzinach 23.00 do 10.00, nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej i mobilnej.

Idea Bank

W związku z pracami modernizacyjnymi w piątek od godziny 22.00 do godziny 6.00 w sobotę nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej Idea Cloud. "W trakcie prac mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w działaniu kart płatniczych" - poinformowano w komunikacie.

Lion's Bank

Na utrudnienia muszą przygotować się także klienci Lion's Bank, czyli marki należącej do Idea Banku. W związku z pracami modernizacyjnymi w piątek od godziny 22.00 do godziny 6.00 w sobotę nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej. "W trakcie prac mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w działaniu kart płatniczych" - dodano.

Nest Bank

W związku z planowanymi pracami serwisowymi w nocy z soboty na niedzielę, w godzinach 0.00-7.00, wystąpią utrudnienia w dostępie do bankowości internetowej i mobilnej. Nie będzie także możliwości realizacji przelewów natychmiastowych oraz doładowania telefonu komórkowego. "Nie będzie możliwe zasilenie rachunku, do którego została wydana karta debetowa lub kredytowa" - poinformowano w komunikacie.