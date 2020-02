Brak dostępu do bankowości internetowej i mobilnej oraz brak możliwości płatności kartami. To utrudnienia na jakie muszą przygotować się w najbliższy weekend klienci dwóch banków.

ING

W nocy z soboty na niedzielę od 0.00 do 5.30 będą prowadzane prace serwisowe.

W trakcie prac serwisowych, klienci mogą mieć ograniczony dostęp do: bankomatów i wpłatomatów,

Mojego ING oraz aplikacji mobilnej Moje ING mobile, ING Business i jego wersji mobilnej, płatności BLIK, przelewów ekspresowych oraz płatności internetowych - Płać z ING.



"Nie będzie również można aktywować kart i nadawać kodów PIN, zamówić karty Mastercard w telefonie, przypisać do telefonu karty Mastercard w telefonie (aktywacja płatności), dodać karty Visa zbliżeniowa do aplikacji Google Pay oraz Apple Pay i wykonać przelewu z rachunku karty kredytowej" - czytamy w komunikacie.



"Nie będzie również można aktywować kart i nadawać kodów PIN, zamówić karty Mastercard w telefonie, przypisać do telefonu karty Mastercard w telefonie (aktywacja płatności), dodać karty Visa zbliżeniowa do aplikacji Google Pay oraz Apple Pay i wykonać przelewu z rachunku karty kredytowej" - czytamy w komunikacie.

Ponadto przelewy wewnętrzne, czyli pomiędzy rachunkami w banku ING, przyjęte do realizacji w sobotę po godzinie 14.00, będą realizowane tego samego dnia, natomiast zostaną zaksięgowane w poniedziałek (17 lutego). Przelewy zewnętrzne przyjęte do realizacji po godzinie 14.00 zostaną zrealizowane w poniedziałek.



"Jeśli masz plany na weekend, najlepiej wcześniej wypłać gotówkę" - radzą przedstawiciele ING.

Bank Millennium

W najbliższy weekend prace serwisowe zaplanowano także w Banku Millennium.

W efekcie, w nocy z soboty na niedzielę, w godzinach 1.00-4.00, niedostępne będą: Millenet i aplikacja mobilna, BLIK oraz płatności online oraz płatności kartami.



"Jeśli planujesz w tym czasie jakieś operacje, proponujemy zrobić je wcześniej i wypłacić potrzebną gotówkę" - radzą przedstawiciele Banku Millennium.