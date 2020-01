Brak dostępu do bankowości internetowej i mobilnej oraz problemy z wypłatą gotówki z bankomatu. To utrudnienia, które w najbliższych dniach czekają klientów części banków.

ING

W nocy z niedzieli na poniedziałek zostaną przeprowadzone prace serwisowe.



Od godziny 1.00 do 2.00 klienci mogą mieć trudności w korzystaniu z: systemu Moje ING w wersji mobilnej, płatności BLIK, przelewów ekspresowych, płatności internetowych za pomocą Płać z ING oraz wypłat z bankomatów.



Ponadto w trakcie prac: nie aktywujesz kart i nie nadasz kodów PIN, nie zamówisz karty Mastercard w telefonie, nie przypiszesz do telefonu karty Mastercard w telefonie (aktywacja płatności), nie dodasz karty Visa zbliżeniowej do aplikacji Google Pay oraz Apple Pay, nie wykonasz przelewu z rachunku karty kredytowej.



"Jeżeli możesz, wykonaj zaplanowane działania wcześniej lub wstrzymaj się do zakończenia prac serwisowych" - radzą przedstawiciele ING.

Bank Pocztowy

W związku z planowanymi pracami modernizacyjnymi w nocy z soboty na niedzielę, od godziny 2.00 do 6.00, nastąpi przerwa w dostępie do usług bankowości internetowej Banku Pocztowego.

Klienci nie będą mieli dostępu do bankowości internetowej Pocztowy24 oraz bankowości internetowej i bankowości mobilnej EnveloBanku. "W tym czasie płatności kartą oraz wypłaty z bankomatów będą przebiegać bez zakłóceń. Infolinia będzie dostępna tylko w trybie informacyjnym" - poinformował Bank Pocztowy w komunikacie.

Nest Bank

W nocy z poniedziałku na wtorek, w godzinach 0.30-3.00, niedostępne będą bankowość elektroniczna i aplikacja mobilna Nest Banku.

Volkswagen Bank

W piątek o godzinie 19.00 rozpoczęły się prace techniczne w systemach bankowych.

"W związku z tym w podanych godzinach dostęp do rachunków przez Internet i telefon może być utrudniony. Dodatkowo dostęp do środków za pośrednictwem kart płatniczych może być utrudniony" - czytamy.

Utrudnienia zakończą się o godzinie 24.00.