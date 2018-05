Główny Urząd Statystyczny podał wstępne wyliczenia o zmianach cen towarów i usług w maju. Z jego informacji wynika, że inflacja w ujęciu rocznym wyniosła 1,7 procent, czyli mniej niż oczekiwano.

Jak podał Główny Urząd Statystyczny w szacunku flash ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2018 r. wzrosły o 1,7 proc. rok do roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 0,1 proc. rok do roku.

Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes szacowali, że ceny towarów i usług w maju wzrosły rok do roku o 1,9 proc., zaś miesiąc do miesiąca o 0,3 proc. W kwietniu wskaźnik CPI wyniósł odpowiednio: 1,6 proc. rok do roku i 0,5 proc. miesiąc do miesiąca.

Jakie zmiany?

Z komunikatu GUS wynika, że najmocniej w stosunku do zeszłego roku wzrosły ceny paliw (o 9 procent). Drożała też żywność i napoje bezalkoholowe - o 3 procent. Droższe niż przed rokiem były też nośniki energii - o 1,6 procent.



Natomiast w ujęciu miesięcznym ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,3 proc., nośników energii - spadły o 0,1 proc., a paliw do prywatnych środków transportu - wzrosły o 5,4 proc.