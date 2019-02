Narodowy Bank Polski odnotował zwiększony import węgla do Polski w trzecim kwartale 2018 roku - podano w raporcie o bilansie płatniczym. Wcześniej na rekordowy import surowca wskazywał raport Agencji Rozwoju Przemysłu.

"W III kwartale 2018 r. do Polski sprowadzono 5,1 mln ton węgla, tj. o blisko 50 proc. więcej niż w III kwartale 2017 r., podczas gdy w pozostałych krajach UE import węgla zmniejszył się w tym okresie o 6 proc. Polska jest obecnie trzecim największym importerem węgla w UE" - napisano w raporcie NBP.

Jak podaje NBP, "w ciągu roku wielkość dostaw węgla do Polski przekroczyła poziom importu Francji, Włoch i Hiszpanii".

Najwięcej z Rosji

Według NBP największym dostawcą węgla do Polski była Rosja, na którą przypadało 2/3 importu tego surowca do Polski. W III kwartale 2018 r. wzrosły także dostawy węgla z Kolumbii, Kazachstanu oraz Mozambiku.

Raport NBP to kolejne potwierdzenie, że do Polski napływają znacznie większe niż w ostatnich latach ilości węgla. Wskazywał na to również opublikowany pod koniec stycznia raport katowickiego oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu.

Czytamy w nim, że od początku ubiegłego roku do końca listopada sprowadzono do Polski prawie 18 milionów ton węgla. To o 6,3 mln ton więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku.

To rekordowy poziom - dotąd największą wielkość importu odnotowano w 2011 roku, kiedy do Polski napłynęło ponad 15 mln ton surowca z zagranicy.

Ponad 70 proc. importowanego surowca pochodziło z Rosji - podała ARP.

Import ropy

Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika ponadto, że w III kwartale 2018 r. wartość importu ropy naftowej do Polski wyrażona w złotych zwiększyła się o prawie 60 proc.

"Wzrost wynikał przede wszystkim ze wzrostu poziomu cen. Średnia cena ropy w imporcie do Polski wyniosła w III kwartale 2018 r. 263 złote za baryłkę i była o 53 proc. wyższa w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku i najwyższa od IV kwartału 2014 r." - poinformował bank centralny.

Jak dodano, kontynuowany był proces dywersyfikacji dostaw ropy do Polski. W III kwartale 2018 r. dostawy ropy naftowej pochodziły z sześciu krajów – Rosji (67 proc. importu ropy), Kazachstanu (14 proc.), Arabii Saudyjskiej (10 proc.), Wielkiej Brytanii (5 proc.), Norwegii (3 proc.).